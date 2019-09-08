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Альфи Аллен
Альфи Аллен
Alfie Allen
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Альфи Аллен
Alfie Allen
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Дата рождения
12 сентября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Биография Альфи Аллен
Родился 12 сентября 1986 года. Хаммерсмит, Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Альфи Аллен
Клыки ночи
триллер
2021, США
5.0
Хищник
фантастика, боевик
2018, США
6.0
Пластик
криминал, комедия, драма, боевик
2014, Великобритания
5.0
Джон Уик
боевик, триллер
2014, США
7.0
Дитя
драма
2010, Великобритания
6.0
Буги-Вуги
комедия
2009, Великобритания
5.0
Воспоминания неудачника
драма
2008, Великобритания
7.0
Еще одна из рода Болейн
драма, исторический
2008, Великобритания
7.0
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Альфи Аллена до сих пор обижает критика последнего сезона «Игры престолов»
…но неприятно актеру не за себя, а за тех, кто «надрывался» на съемочной площадке, чтобы порадовать зрителей.
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8 сентября 2019 14:51
Тайка Вайтити объединил голливудских звезд в новом трейлере сатиры «Кролик Джоджо»
Появление на экране Адольфа Гитлера, по слухам, заставило немало понервничать представителей компании Disney, однако фильм о мальчике и его воображаемом друге всё же выйдет в прокат в США 18 октября.
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4 сентября 2019 11:20
Альфи Аллен на Comic Con Russia 2015!
Альфи Аллен — британский актер, сыгравший роль Теона Грэйджоя в самом популярном сериале современности «Игра Престолов» (Game of Thrones). Также, Альфи сыграл роль злодея Василия Иванюка в недавнем
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24 сентября 2015 00:00
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