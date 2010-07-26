Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Игра престолов Места съёмок

Места и даты съемок сериала Игра престолов

Основные места съемок сериала Игра престолов

  • Дубровник, Хорватия
  • Сплит, Сплитско-далматинская жупания, Хорватия
  • Марракеш, Марокко
  • Врсно, Шибеник, Хорватия
  • Исландия
  • Уарзазат, Марокко
  • Замок Дун, Стерлинг, Шотландия, Великобритания
  • Карьер Магераморн, Ларн, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
  • Валлетта, Мальта
  • Мдина, Мальта
  • Paint Hall Harland and Wolff, район Titanic Quarter, Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
  • Клисская крепость, Клис, Хорватия
  • Севилья, Андалусия, Испания
  • Замок Шейна, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
  • Лесной парк Толлимор, Брайансфорд, графство Даун, Северная Ирландия, Великобритания
  • Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
  • Лос-Анджелес, Калифорния, США
  • Двейра, остров Гозо, Мальта
  • Баллимени, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
  • Карнкастл, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
  • Ледник Свинафеллсйёкюдль, Исландия
  • Тропа великанов, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
  • Вулкан, Национальный парк Скафтафелл, Исландия
  • Касерес, Эстремадура, Испания
  • Мальпартида-де-Касерес, провинция Касерес, Эстремадура, Испания
  • Крепость Каштилац, Каштел Гомилица, Каштела, Хорватия
  • Клис, Хорватия
  • Хорватия
  • Мальта

Где снимали известные сцены

Винтерфелл
Усадьба Касл-Уорд, Стрэнгфорд, графство Даун, Северная Ирландия, Великобритания
Студия CLA, Уарзазат, Марокко
Киностудии Atlas Corporation, Уарзазат, Марокко
крепостные валы Астапора
Крепостные валы Эссуэйры, Марокко
Водные сады Дорна
Королевский алькасар, Севилья, Андалусия, Испания
Город Браавос
Жирона, Каталония, Испания
Длинный мост Волантиса
Кордова, Андалусия, Испания
Яма для боёв в Меэрине
Осуна, Севилья, Андалусия, Испания
место съёмок
Канет-де-Мар, провинция Барселона, Каталония, Испания
Ваэс Дотрак
Эль Чоррильо, Печина, Альмерия, Андалусия, Испания
Башня Радости
Замок Зафра, провинция Гвадалахара, Кастилия‑Ла‑Манча, Испания
Вершина Меерина
Башня Меса-Рольдан, Карбонерас, Альмерия, Испания
Внешние сцены на Драконьем Камне
Сан-Хуан-де-Газтелугатче, Бермео, Бискайя, Страна Басков, Испания
Внешние сцены на окраинах Ваэс-Дотрака.
Сьерра-де-ла-Альхамилья, Альмерия, Андалусия, Испания
Кастерли-Рок
Трухильо, Касерес, Эстремадура, Испания
Сцены на замерзшем озере по ту сторону стены
Карьер Волчий Холм, Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
Подземное хранилище со скелетами драконов в Королевской Гавани.
Королевские верфи Севильи, Севилья, Андалусия, Испания
Наружные сцены на пляже Драконьего Камня.
Зумая, Гипускоа, Страна Басков, Испания
Наружные сцены на пляже Драконьего Камня.
Баррика, провинция Бискайя, Страна Басков, Испания
Интерьер — замок
Альмодовар-дель-Рио, Кордова, Андалусия, Испания
Саммит в Драконьем логове
Италика, Сантипонсе, Севилья, Андалусия, Испания
Дейенерис воссоединяется с Джорахом Мормонтом после спасения Ваэс Дотрака.
Сьерра-де-Кальдерерос, Гвадалахара, Кастилья-Ла-Манча, Испания
Дом Мартеллов, Водные сады Дорна
Алькасаба, Альмерия, Андалусия, Испания
Экстерьер Дома Бессмертных в городе Карт.
Крепость и башня Минчета, Дубровник, Хорватия
лестница позора, экстерьер
Иезуитские ступени, Дубровник, Хорватия
Сезон 5 — Бич-Лэндинг: мечевые поединки на дюнах, сцены с Песчаными сёстрами и со скорпионом.
Пляж Портстьюарт, Северная Ирландия, Великобритания
Сады Королевской Гавани, экстерьер
Арборетум Трстено, ул. Поток, 20, 20233, Хорватия
Город Браавос, экстерьер
Кафедральный собор святого Иакова, пл. Республики Хорватии, 1, Шибеник, Хорватия
Черноводная бухта, экстерьер
Пилы, Дубровник, Хорватия
Пляжные сцены второго сезона
Пляж Даунхилл, Северная Ирландия, Великобритания
Город Кварт у Нефритового моря.
остров Локрум, Хорватия
Особняк короля пряностей
Дворец ректора, ул. Пред Двором, 3, 20000, Дубровник, Хорватия
Королевская Гавань
Форт Ловриенац, Дубровник, Хорватия
Часть стен Королевской Гавани.
Бокарская крепость, Дубровник, Хорватия
Тронный зал Дейенерис, правительницы Мирина.
Дворец Диоклетиана, ул. Диоклетианова, 1, 21000 Сплит, Хорватия
Даты съемок сериала Игра престолов

  • 24 октября 2009 - 19 ноября 2009
  • 26 июля 2010
  • Ноябрь 2011
  • Июль 2012 - 24 ноября 2012
  • 8 июля 2013 - 21 ноября 2013
