Основные места съемок сериала Игра престолов
- Дубровник, Хорватия
- Сплит, Сплитско-далматинская жупания, Хорватия
- Марракеш, Марокко
- Врсно, Шибеник, Хорватия
- Исландия
- Уарзазат, Марокко
- Замок Дун, Стерлинг, Шотландия, Великобритания
- Карьер Магераморн, Ларн, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
- Валлетта, Мальта
- Мдина, Мальта
- Paint Hall Harland and Wolff, район Titanic Quarter, Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
- Клисская крепость, Клис, Хорватия
- Севилья, Андалусия, Испания
- Замок Шейна, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
- Лесной парк Толлимор, Брайансфорд, графство Даун, Северная Ирландия, Великобритания
- Белфаст, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
- Лос-Анджелес, Калифорния, США
- Двейра, остров Гозо, Мальта
- Баллимени, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
- Карнкастл, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
- Ледник Свинафеллсйёкюдль, Исландия
- Тропа великанов, графство Антрим, Северная Ирландия, Великобритания
- Вулкан, Национальный парк Скафтафелл, Исландия
- Касерес, Эстремадура, Испания
- Мальпартида-де-Касерес, провинция Касерес, Эстремадура, Испания
- Крепость Каштилац, Каштел Гомилица, Каштела, Хорватия
- Клис, Хорватия
- Хорватия
- Мальта