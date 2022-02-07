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Дэвид Бениофф
Дэвид Бениофф
David Benioff
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Дэвид Бениофф
David Benioff
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Дата рождения
25 сентября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Дэвида Бениоффа
Родился 25 сентября 1970 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Дэвида Бениоффа
Untitled Star Wars Project
фантастика
, США
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Актер Джон Брэдли защищает концовку «Игры престолов»: «Остаться в выигрыше было почти невозможно»
Он надеется, что фанаты пересмотрят свое отношение к концовке.
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7 февраля 2022 15:45
Джордж Мартин «умолял» создателей «Игры престолов» выпустить десять сезонов
Писатель не единожды общался по этому поводу с генеральным директором HBO и настаивал на расширении количества эпизодов до десяти.
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30 ноября 2021 15:34
После пятого сезона «Игры престолов» Джордж Мартин был обеспокоен, что создатели сериала отошли от его плана
Сценаристы перестали слушать писателя, после того как закончились оригинальные романы.
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29 ноября 2021 14:17
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