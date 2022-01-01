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Кристофер Хивью
Kristofer Hivju
Киноафиша
Персоны
Кристофер Хивью
Кристофер Хивью
Kristofer Hivju
Дата рождения
7 декабря 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Осло, Норвегия
Популярные фильмы
Игра престолов
(2011)
8.461538
Ведьмак
(2019)
8.25
Форсаж 8
(2017)
7.8358207
Фильмография Кристофер Хивью
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Семейный
Триллер
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2023
2022
2021
2019
2017
2014
2013
2011
Все
12
Фильмы
10
Сериалы
2
Актер
12
Красный
Red One
боевик, приключения, комедия
2023, США
Distant
Distant
комедия, драма, фантастика
2022, США
6.9
Три орешка для Золушки
Tre nøtter til Askepott
семейный, фэнтези
2021, Норвегия / Литва
Билеты
8.3
Ведьмак
драма, боевик, фэнтези
2019, США
4.8
Под откос
Downhill
драма, комедия
2019, США
Смотреть за 1 ₽
7.8
Форсаж 8
The Fate of the Furious
боевик, триллер, криминал
2017, США
Смотреть за 1 ₽
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Новости о Кристофер Хивью
Начались съемки рождественского фильма во главе с Дуэйном Джонсоном и Крисом Эвансом
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