Цитаты из сериала Игра престолов

Cersei Lannister Играя в игру престолов, ты побеждаешь или умираешь. Посередине ничего нет.
Рамси Сноу Если ты думаешь, что это закончится хорошо, значит, ты не обращал внимания.
[повторяемая фраза]
Эддард Старк Зима близко.
[повторяемая фраза]
Игрит Ты ничего не знаешь, Джон Сноу.
Тивин Ланнистер Лев не заботится о мнении овец.
[повторяемая фраза]
Тирион Ланнистер Ланнистер всегда расплачивается по своим долгам.
[повторяемая фраза]
Ходор Ходор!
[повторяемая фраза]
Мелисандра Ночь темна и полна страхов.
Тейвин Ланнистер Любой, кто должен говорить «Я король», не является истинным королем.
Robert Baratheon Я просто прошу тебя управлять моим королевством, пока я ем, пью и ###ю себя в раннюю могилу.
Петир 'Мизинец' Бейлиш Королевство. Ты знаешь, что такое королевство? Это тысяча клинков врагов Эйгона. История, которую мы согласны рассказывать друг другу снова и снова, пока не забудем, что это ложь.
Лорд Варис Но что у нас останется, если мы откажемся от лжи? Хаос? Открытая бездна, готовая поглотить нас всех.
Петир 'Мизинец' Бейлиш Хаос — это не бездна. Хаос — это лестница. Многие, кто пытается подняться, терпят неудачу и больше не получают шанса попробовать снова. Падение ломает их. А некоторым дают шанс подняться; они отказываются. Они цепляются за королевство или богов, или любовь. Иллюзии. Только лестница реальна. Подъем — вот что на самом деле важно.
Jon Snow Слышал, лучше держать врагов поближе.
Stannis Baratheon Тот, кто это сказал, не имел много врагов.
Lord Varys Любой дурак с чуть-чуть удачи может родиться в власти. Но заработать её самому — это требует усилий.
Тирион Ланнистер [к Джеффри] У нас были жестокие короли и тупые короли, но я не знаю, чтобы нам когда-либо доводилось страдать от жестокого идиота в роли короля!
Tyrion Lannister Позволь дать тебе совет, ублюдок. Никогда не забывай, кто ты есть, остальной мир этого не забудет. Носи это как броню, и тебя никогда не смогут этим ранить.
Jon Snow Что ты, черт возьми, знаешь о том, каково быть ублюдком?
Tyrion Lannister Для отцов все карлики — ублюдки.
Тирион Ланнистер [к Серсее] Настанет день, когда ты подумаешь, что в безопасности и счастлива, и твоя радость превратится в пепел у тебя на языке. И ты узнаешь, что долг оплачён.
[повторяемая реплика]
Сэмвелл Тарли Я читал это в книге.
Oberyn Martell Когда мы встретили твою сестру, она пообещала, что покажет тебя нам. Каждый день мы спрашивали. Каждый день она говорила: "Скоро." Затем она и твой брат привели нас в твою детскую и... она открыла завесу тайны. Твоя голова была слегка великовата. Ручки и ножки были немного маловаты, но без Claw. Без красного глаза. Без хвоста между ног. Только крошечный розовый член. Мы не пытались скрыть своего разочарования. "Это не монстр," сказал я Серсее, "это просто малыш." А она ответила: "Он убил мою мать." И она так сильно сжала твой маленький член, что я думал, она может его оторвать. Пока твой брат не заставил ее остановиться. "Не имеет значения," сказала она нам. "Все говорят, что он скоро умрет, я надеюсь, они правы; он не должен был жить так долго."
Tyrion Lannister [слезы на глазах] Ну... рано или поздно, Серсея всегда получает то, что хочет.
Oberyn Martell А что насчет того, что хочу я? Справедливость для моей сестры и ее детей.
Tyrion Lannister Если ты хочешь справедливости, ты пришел не по адресу.
Oberyn Martell Я не согласен. Я пришел в идеальное место. Я хочу, чтобы тех, кто обидел меня, повели к справедливости, и все, кто обидел меня, здесь. Я начну с Сер Грегера Клигана, который убил детей моей сестры, а затем надругался над ней, пока на его руках ещё была их кровь, прежде чем убить ее тоже. Я буду твоим чемпионом.
Jaime Lannister [о Неде Старке] Каким правом волк судит льва? Каким правом?
Сандор 'Псина' Клиган Если кто-то умрёт с чистым мечом, я изо всех сил ҫ#@! его труп!
Рамси Сноу Я хочу обратиться к предателю и ублюдку Джону Сноу. Ты позволил тысячам диких людей пройти за Стену. Ты предал своих собственных. Ты предал Север. Винтерфелл теперь мой, ублюдок. Приходи и посмотри. Твой брат Рикон у меня в подземелье. Шкура его преданного волка на моем полу. Приходи и посмотри. Я хочу вернуть свою невесту. Отправь ее ко мне, ублюдок, и я не буду беспокоить тебя или твоих диких любовников. Если ты не отдашь ее мне, я отправлюсь на Север и перережу каждого дикого мужчину, женщину и ребенка, живущего под твоей защитой. Ты будешь смотреть, как я буду снимать с них кожу заживо. Ты будешь смотреть, как мои солдаты по очереди насилуют твою сестру. Ты будешь смотреть, как мои собаки поглощают твоего диких малого брата. Затем я выдру твою глаза из орбит и позволю своим собакам сделать остальное. Приходи и посмотри.
Станнис Баратеон Мы идём к победе или идём к поражению. Но мы двигаемся вперёд. Только вперёд.
Mance Rayder Свобода делать собственные ошибки — это всё, чего я когда-либо хотел.
Robb Stark Все мужчины должны сдерживать своё слово, особенно короли.
Бриенна Тарт Нет ничего более ненавистного, чем не суметь защитить того, кого любишь.
Джейме Баратеон Говорят, Станнис никогда не улыбается. Я подарю ему красную улыбку, от уха до уха.
[Джейме уходит]
Тирион Ланнистер [в шутливой манере] Представь себе, как он испугается.
Лорд Варис Я стараюсь.
Джоффри Баратеон Если я скажу Псу, чтобы он разрубил тебя пополам, он сделает это не раздумывая.
Тирион Ланнистер Это сделает меня четвертьчеловеком. Просто не звучит так хорошо.
[Роберт бьёт Серсею по лицу]
Серсея Ланнистер Я буду носить это как знак чести.
Роберт Баратеон Носи это молча, или я снова тебя 'почту'.
Тирион Ланнистер [к Яносу Слинту] Я не ставлю под сомнение твою честь; я отказываюсь признавать её существование.
Jaime Lannister [Бриенне, о Эйрисе Таргариене] Скажи мне, если бы твой драгоценный Ренли приказал тебе убить собственного отца и стоять в стороне, пока тысячи мужчин, женщин и детей сгорают заживо, ты бы сделала это? Ты бы тогда сохранила свою клятву?
Eddard Stark Ты думаешь, моя жизнь — это что-то ценное для меня? Что я променяю свою честь на несколько лет... чего? Ты вырос среди актёров. Ты научился их ремеслу и освоил его мастерски. А я вырос среди солдат. Я научился умирать давным-давно.
Lord Varys Сожаление. Какое сожаление. А жизнь твоей дочери, мой лорд? Это ценная вещь для тебя?
Торос из Мира Для большого крепкого мужика ты легко пугаешься.
Сандор 'Пёс' Клегейн Я скажу тебе, что меня не пугает. Лысые ублюдки вроде тебя! Ты думаешь, кто-то ведется на этот топнот? Лысый мудак.
Maester Aemon Ничто не делает прошлое более привлекательным для посещения, чем перспектива неизбежной смерти.
Рамси Сноу Моя мать научила меня не бросать камни в калек... но мой отец научил: целись в голову!
Сандор 'Собака' Клеган К чёрту королевскую гвардию. К чёрту город. К чёрту короля.
Роберт Баратеон Это шлюха беременна!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Лина Хиди
Лина Хиди
Lena Headey
Иван Реон
Иван Реон
Iwan Rheon
Шон Бин
Шон Бин
Sean Bean
Роуз Лесли
Роуз Лесли
Rose Leslie
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Charles Dance
Питер Динклэйдж
Питер Динклэйдж
Peter Dinklage
Кристиан Нэйрн
Кристиан Нэйрн
Kristian Nairn
Кэрис ван Хаутен
Кэрис ван Хаутен
Carice van Houten
Марк Эдди
Марк Эдди
Mark Addy
Эйдан Гиллен
Эйдан Гиллен
Aidan Gillen
Конлет Хилл
Конлет Хилл
Conleth Hill
Кит Харингтон
Кит Харингтон
Kit Harington
Стивен Диллэйн
Стивен Диллэйн
Stephen Dillane
Джон Брэдли
Джон Брэдли
John Bradley
Педро Паскаль
Педро Паскаль
Pedro Pascal
Николай Костер-Вальдау
Николай Костер-Вальдау
Nikolaj Coster-Waldau
Рори МакКанн
Рори МакКанн
Rory McCann
Киран Хайндс
Киран Хайндс
Ciarán Hinds
Ричард Мэдден
Ричард Мэдден
Richard Madden
Гвендолин Кристи
Гвендолин Кристи
Gwendoline Christie
Джек Глисон
Джек Глисон
Jack Gleeson
Пол Кэй
Пол Кэй
Paul Kaye
Питер Вон
Peter Vaughan
