Тейвин ЛаннистерЛюбой, кто должен говорить «Я король», не является истинным королем.
Robert BaratheonЯ просто прошу тебя управлять моим королевством, пока я ем, пью и ###ю себя в раннюю могилу.
Петир 'Мизинец' БейлишКоролевство. Ты знаешь, что такое королевство? Это тысяча клинков врагов Эйгона. История, которую мы согласны рассказывать друг другу снова и снова, пока не забудем, что это ложь.
Лорд ВарисНо что у нас останется, если мы откажемся от лжи? Хаос? Открытая бездна, готовая поглотить нас всех.
Петир 'Мизинец' БейлишХаос — это не бездна. Хаос — это лестница. Многие, кто пытается подняться, терпят неудачу и больше не получают шанса попробовать снова. Падение ломает их. А некоторым дают шанс подняться; они отказываются. Они цепляются за королевство или богов, или любовь. Иллюзии. Только лестница реальна. Подъем — вот что на самом деле важно.
Oberyn MartellКогда мы встретили твою сестру, она пообещала, что покажет тебя нам. Каждый день мы спрашивали. Каждый день она говорила: "Скоро." Затем она и твой брат привели нас в твою детскую и... она открыла завесу тайны. Твоя голова была слегка великовата. Ручки и ножки были немного маловаты, но без Claw. Без красного глаза. Без хвоста между ног. Только крошечный розовый член. Мы не пытались скрыть своего разочарования. "Это не монстр," сказал я Серсее, "это просто малыш." А она ответила: "Он убил мою мать." И она так сильно сжала твой маленький член, что я думал, она может его оторвать. Пока твой брат не заставил ее остановиться. "Не имеет значения," сказала она нам. "Все говорят, что он скоро умрет, я надеюсь, они правы; он не должен был жить так долго."
Tyrion Lannister[слезы на глазах] Ну... рано или поздно, Серсея всегда получает то, что хочет.
Oberyn MartellА что насчет того, что хочу я? Справедливость для моей сестры и ее детей.
Oberyn MartellЯ не согласен. Я пришел в идеальное место. Я хочу, чтобы тех, кто обидел меня, повели к справедливости, и все, кто обидел меня, здесь. Я начну с Сер Грегера Клигана, который убил детей моей сестры, а затем надругался над ней, пока на его руках ещё была их кровь, прежде чем убить ее тоже. Я буду твоим чемпионом.
Рамси СноуЯ хочу обратиться к предателю и ублюдку Джону Сноу. Ты позволил тысячам диких людей пройти за Стену. Ты предал своих собственных. Ты предал Север. Винтерфелл теперь мой, ублюдок. Приходи и посмотри. Твой брат Рикон у меня в подземелье. Шкура его преданного волка на моем полу. Приходи и посмотри. Я хочу вернуть свою невесту. Отправь ее ко мне, ублюдок, и я не буду беспокоить тебя или твоих диких любовников. Если ты не отдашь ее мне, я отправлюсь на Север и перережу каждого дикого мужчину, женщину и ребенка, живущего под твоей защитой. Ты будешь смотреть, как я буду снимать с них кожу заживо. Ты будешь смотреть, как мои солдаты по очереди насилуют твою сестру. Ты будешь смотреть, как мои собаки поглощают твоего диких малого брата. Затем я выдру твою глаза из орбит и позволю своим собакам сделать остальное. Приходи и посмотри.
Станнис БаратеонМы идём к победе или идём к поражению. Но мы двигаемся вперёд. Только вперёд.
Mance RayderСвобода делать собственные ошибки — это всё, чего я когда-либо хотел.
Robb StarkВсе мужчины должны сдерживать своё слово, особенно короли.
Бриенна ТартНет ничего более ненавистного, чем не суметь защитить того, кого любишь.
Джейме БаратеонГоворят, Станнис никогда не улыбается. Я подарю ему красную улыбку, от уха до уха.
Тирион Ланнистер[к Яносу Слинту] Я не ставлю под сомнение твою честь; я отказываюсь признавать её существование.
Jaime Lannister[Бриенне, о Эйрисе Таргариене] Скажи мне, если бы твой драгоценный Ренли приказал тебе убить собственного отца и стоять в стороне, пока тысячи мужчин, женщин и детей сгорают заживо, ты бы сделала это? Ты бы тогда сохранила свою клятву?
Eddard StarkТы думаешь, моя жизнь — это что-то ценное для меня? Что я променяю свою честь на несколько лет... чего? Ты вырос среди актёров. Ты научился их ремеслу и освоил его мастерски. А я вырос среди солдат. Я научился умирать давным-давно.
Lord VarysСожаление. Какое сожаление. А жизнь твоей дочери, мой лорд? Это ценная вещь для тебя?