Когда мы встретили твою сестру, она пообещала, что покажет тебя нам. Каждый день мы спрашивали. Каждый день она говорила: "Скоро." Затем она и твой брат привели нас в твою детскую и... она открыла завесу тайны. Твоя голова была слегка великовата. Ручки и ножки были немного маловаты, но без Claw. Без красного глаза. Без хвоста между ног. Только крошечный розовый член. Мы не пытались скрыть своего разочарования. "Это не монстр," сказал я Серсее, "это просто малыш." А она ответила: "Он убил мою мать." И она так сильно сжала твой маленький член, что я думал, она может его оторвать. Пока твой брат не заставил ее остановиться. "Не имеет значения," сказала она нам. "Все говорят, что он скоро умрет, я надеюсь, они правы; он не должен был жить так долго."