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Golden Globes, USA 2012
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Television Series - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2020
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2018
Best Television Series - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2017
Best Television Series - Drama
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2016
Best Television Series - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2015
Best Television Series - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Special Visual Effects
Winner
Outstanding Main Title Design
Winner
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Winner
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Special Visual Effects
Winner
Outstanding Casting for a Drama Series
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Winner
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Winner
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Winner
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Winner
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Winner
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Winner
Outstanding Special Visual Effects
Winner
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Winner
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Winner
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Winner
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Winner
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or Special
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Winner
Outstanding Special Visual Effects
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Winner
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Winner
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Winner
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Winner
Outstanding Casting for a Drama Series
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Winner
Outstanding Special Visual Effects
Winner
Outstanding Special Visual Effects
Winner
Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie
Winner
Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Interactive Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Special Visual Effects
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Winner
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Winner
Outstanding Casting for a Drama Series
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Winner
Outstanding Sound Editing for a Series
Winner
Outstanding Sound Editing for a Series
Winner
Outstanding Special Visual Effects
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie
Nominee
Outstanding Costumes for a Period/Fantasy Series, Limited Series or Movie
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Art Direction for a Contemporary or Fantasy Series (Single-Camera)
Winner
Outstanding Special and Visual Effects
Winner
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Contemporary or Fantasy Series (Single-Camera)
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Miniseries or Movie
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Interactive Program
Nominee
Outstanding Interactive Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Special Visual Effects
Winner
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Special Visual Effects
Winner
Outstanding Special Visual Effects
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Winner
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Sound Editing for a Series
Winner
Outstanding Sound Editing for a Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Main Title Design
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Stunt Coordination
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Series
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
Outstanding Special Visual Effects for a Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2013
Audience Award (TV)
Winner
Best International
Nominee
Best International
Nominee
BAFTA Awards 2020
Virgin Media's Must-See Moment
Nominee
BAFTA Awards 2018
Virgin TV's Must-See Moment
Nominee
BAFTA Awards 2017
Virgin TV's Must-See Moment
Nominee
BAFTA Awards 2015
Audience Award (TV)
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2019
Best Show
Winner
Best Performance in a Show
Nominee
Best Fight
Nominee
Best Hero
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2018
Best Performance in a Show
Nominee
Best Hero
Nominee
Best Show
Nominee
MTV Movie + TV Awards 2017
Best Show
Nominee
Tearjerker
Nominee
Best Performance in a Show
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2020
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Winner
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Winner
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2017
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Winner
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Comedy or Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Winner
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2015
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Winner
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2014
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Winner
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Winner
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2012
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Winner
Outstanding Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Winner
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
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