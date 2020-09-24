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Мишель Фэйрли
Мишель Фэйрли
Michelle Fairley
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Мишель Фэйрли
Michelle Fairley
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Дата рождения
17 января 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Мишель Фэйрли
Родилась 17 января 1964 года. Северная Ирландия, Великобритания.
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Фильмография Мишель Фэйрли
TheatreHD: Юлий Цезарь: Бен Уишоу
спектакль
2018, Великобритания
8.0
Невидимая женщина
драма
2014, Великобритания
6.0
Железный рыцарь: Кровная месть
приключения, боевик
2014, Великобритания
6.0
Чат
драма, триллер
2010, Великобритания
6.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.0
Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма
2001, Испания / Франция / США
7.0
Экспресс в Марракеш
мелодрама, драма
1998, Великобритания / Франция
6.0
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