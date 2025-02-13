Меню
Новости о сериале «Игра престолов»

Новости о сериале «Игра престолов» Вся информация о сериале
HBO готовит новый спин-офф «Игры престолов», завершает «Эйфорию» и снимает пятого «Настоящего детектива»
HBO готовит новый спин-офф «Игры престолов», завершает «Эйфорию» и снимает пятого «Настоящего детектива» Об этом поведала топ-менеджер Франческа Орси.
13 февраля 2025 14:59
Похоже, поклонники проведут вместе с любимыми героями куда меньше времени, чем хотелось бы
В «лучших» традициях «Игры престолов»: худшие предположения фанатов о 3 сезоне «Дома дракона» начали сбываться Сериал вновь идёт по скользкой дорожке.
30 января 2025 17:40
Канал HBO отказался от спин-офф «Игры престолов» о Джоне Сноу
Канал HBO отказался от спин-офф «Игры престолов» о Джоне Сноу Возможно, проект будет реанимирован позже.
10 апреля 2024 11:17
Джордж Мартин считает финал сериала «Клиент всегда мертв» лучшим в истории телевидения
Джордж Мартин считает финал сериала «Клиент всегда мертв» лучшим в истории телевидения Среди своих любимых сериалов автор «Игры престолов» назвал «Клан Сопрано», «Безумцев», «Фарго» и «Дэдвуд».
5 сентября 2023 15:43
Тест: сможете ли вы правильно продолжить не самые очевидные цитаты из «Игры престолов»?
Тест: сможете ли вы правильно продолжить не самые очевидные цитаты из «Игры престолов»? Может, однажды нам всем пригодится знание, что на «Валар моргулис» следует отвечать «Валар дохаэрис». Но пока давайте проверим, насколько вы помните не столь нашумевшие фразы из культового сериала.   
17 августа 2023 14:11
Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45»
Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45» На этой неделе стриминги предлагают устроить спиритический сеанс, заняться творчеством, записать детективный подкаст и просто прибавить скорости. 
9 июня 2023 15:00
От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах
От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах Новый фильм Гая Ричи, комедия об эротических играх и отечественный триллер с Юрой Борисовым.  
28 мая 2023 12:00
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов
Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов На этой неделе стриминги предлагают отправиться на секретное задание, узнать о своих корнях, сыграть в баскетбол с Вуди Харрельсоном и послушать Дэвида Боуи. 
28 апреля 2023 15:00
От «Белоснежки» до «Геркулеса»: 9 ремейков мультфильмов Disney, которые сейчас в разработке
От «Белоснежки» до «Геркулеса»: 9 ремейков мультфильмов Disney, которые сейчас в разработке Все предстоящие игровые адаптации классичских сказок нашего детства. 
24 апреля 2023 13:00
Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью
Что смотреть на выходных: сериал-манипуляция «Жить жизнь», финал «Барри» и драма с Флоренс Пью На этой неделе стриминги предлагают покорить стендап-сцену, залечить травму, отбиться от гангстеров и сыграть в любовную игру. 
14 апреля 2023 15:00
HBO готовит спин-офф «Игры престолов» о Дунке и Эгге
HBO готовит спин-офф «Игры престолов» о Дунке и Эгге Действие развернется за 90 лет до «Игры престолов», а главными героями выступят наивный рыцарь и его низкорослый оруженосец.
13 апреля 2023 10:42
HBO планирует приквел «Игры престолов» об Эйгоне I Таргариене
HBO планирует приквел «Игры престолов» об Эйгоне I Таргариене Сериал будет посвящен покорению Вестероса.
4 апреля 2023 13:34
Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей
Не выдержали морально: 10 актеров, которым понадобилась помощь психиатра после сложных ролей Иногда истории персонажей могут отразиться на ментальном здоровье артистов.
3 апреля 2023 12:00
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни»
Что смотреть на выходных: финал «Наследников», драма с Хью Джекманом и «Шершни» На этой неделе стриминги предлагают перезимовать на загадочном необитаемом острове, наладить отношения в семье, вспомнить английскую классику и обезвредить опасное оружие. 
24 марта 2023 15:00
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка
Что смотреть на выходных: «Кокаиновый медведь», финал «Теда Лассо» и Кира Найтли в триллере про маньяка На этой неделе стриминги предлагают придать огласке преступления маньяка, отправиться в путешествие за магическими существами и поразмышлять над экологией будущего. 
17 марта 2023 15:00
От «Черной птицы» до «Уэнсдэй»: 11 сериалов 2022 года, которые хочется номинировать на «Оскар»
От «Черной птицы» до «Уэнсдэй»: 11 сериалов 2022 года, которые хочется номинировать на «Оскар» Рассказываем, в какие номинации «Оскара» могли бы попасть наши любимые сериалы прошедшего года.  
9 марта 2023 12:00
Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога»
Что смотреть на выходных: «Вавилон», хоррор про куклу и детектив «Комплекс бога» На этой неделе стриминги предлагают оторваться на вечеринках в старом Голливуде, отыскать маньяка и отправиться в путешествие по Исландии. 
3 февраля 2023 15:00
Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим
Джеймс Ганн раскрыл будущее DC: 13 проектов, которые мы скоро увидим Хоррор про Болотную тварь и сериал про Бустера Голда — делимся всеми подробностями о планах киностудии на ближайшие годы.
1 февраля 2023 17:00
Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть
Элли из «Одних из нас»: 8 фильмов и сериалов с Беллой Рэмси, которые стоит посмотреть В день выхода «Одних из нас», где юная британка Белла Рэмси сыграла главную роль, вспоминаем, какие еще фильмы и сериалы с участием актрисы заслуживают внимания.  
15 января 2023 14:00
Сказки, антиутопии и немного мистики: 8 главных фантастических фильмов 2023 года
Сказки, антиутопии и немного мистики: 8 главных фантастических фильмов 2023 года Продолжение «Дюны», юность Вилли Вонки и новый взгляд на «Мастера и Маргариту»    
4 января 2023 18:00
Джордж Мартин сообщил, что перемены внутри HBO Max отразились на франшизе «Игра престолов»
Джордж Мартин сообщил, что перемены внутри HBO Max отразились на франшизе «Игра престолов» Некоторые из заявленных спин-оффов пришлось положить на полку.
30 декабря 2022 13:01
Стрим-сервис «Амедиатека» опубликовал список своих самых популярных сериалов за 2022 год
Стрим-сервис «Амедиатека» опубликовал список своих самых популярных сериалов за 2022 год Рейтинг возглавили «Дом Дракона», «Эйфория» и «И просто так».
29 декабря 2022 12:47
Разбор полетов: 14 громких кинопровалов и скандалов 2022 года
Разбор полетов: 14 громких кинопровалов и скандалов 2022 года «Отмена» Джонни Деппа, уход Disney из России и скандал вокруг «Не беспокойся, дорогая».
18 декабря 2022 18:00
Что смотреть на выходных: «Эмили», новый Спилберг и романтический хоррор с Тимоти Шаламе
Что смотреть на выходных: «Эмили», новый Спилберг и романтический хоррор с Тимоти Шаламе На этой неделе стриминги предлагают рассудить размолвку двух друзей, расплести интриги ЦРУ, написать великий роман и погрузиться в магию кино. 
16 декабря 2022 15:00
Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана
Что подарить на Новый год: 12 оригинальных идей для киномана От шахмат из «Гарри Поттера» до карт Таро со «Сверхъестественным».  
16 декабря 2022 12:00
Кит Харингтон дал комментарий о спин-оффе «Игры престолов» про Джона Сноу: «Он не в порядке»
Кит Харингтон дал комментарий о спин-оффе «Игры престолов» про Джона Сноу: «Он не в порядке» Актер порассуждал о внутреннем состоянии своего персонажа.
12 декабря 2022 13:24
Об этом не говорят: 7 звезд Голливуда, страдавших от зависимостей
Об этом не говорят: 7 звезд Голливуда, страдавших от зависимостей Проблемы, от которых не затрахован никто. 
5 декабря 2022 18:00
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале Раскрываем подробности о новом хите Netflix. Осторожно! В тексте присутствуют жуткие спойлеры.  
30 ноября 2022 12:00
Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф
Наши в Голливуде: 6 русских актеров, которые прямо сейчас покоряют мировой кинематограф Отечественный десант на «фабрике грез».
7 ноября 2022 18:00
«Выкачивание денег»: как актеры из «Игры престолов» отреагировали на «Дом Дракона»
«Выкачивание денег»: как актеры из «Игры престолов» отреагировали на «Дом Дракона» Кит Харингтон, Эмилия Кларк и другие звезды рассказали о своих впечатлениях от приквела популярного фэнтезийного экшена.   
7 ноября 2022 12:00
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй»
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Сильвестр Сталлоне создает свою криминальную империю, Милли Бобби Браун открывает детективное агентсво, Джейсон Момоа провожает в мир снов, а Антон Лапенко разбирается с обидчиком по-мужски.  
1 ноября 2022 12:00
4 факта о втором сезоне сериала «Дом дракона», которые вам нужно знать
4 факта о втором сезоне сериала «Дом дракона», которые вам нужно знать Собрали всю последнюю информацию о грядущем сезоне приквела «Игры престолов».
27 октября 2022 12:00
Мэйси Уильямс признает, что концовка «Игры престолов» не удалась
Мэйси Уильямс признает, что концовка «Игры престолов» не удалась Актриса также затронула тему возможного возвращения во вселенную в спин-оффе про Джона Сноу.
25 октября 2022 14:32
Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости
Обратная сторона съемок: 7 смешных историй, которыми поделились знаменитости Почему над Дэниэлом Рэдклиффом смеялась вся съемочная команда «Гарри Поттера» и как Кит Харингтон чуть не лишился своей главной роли?
9 октября 2022 17:00
Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона»
Фальшивые доспехи и театрализованные рыцарские турниры: насколько реалистичен сериал «Дом Дракона» Раскрываем главные секреты приквела «Игры престолов».      
3 октября 2022 17:00
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана
9 главных сериалов октября: «Интервью с вампиром», долгожданный «Шантарам» и новый проект Нолана Сезон Хеллоуина с призраками, вампирами и ходячими мертвецами объявляется открытым.
1 октября 2022 17:00
Что посмотреть на выходных: продолжение «Фокус-покуса», мультфильм Кида Кади и драма о Мэрилин Монро
Что посмотреть на выходных: продолжение «Фокус-покуса», мультфильм Кида Кади и драма о Мэрилин Монро На этой неделе на стримингах нас ожидает прилет ведьм Сандерсон, черная комедия про Петербург и история о любви, которая спасет весь мир.  
30 сентября 2022 15:00
От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино
От Marvel до СССР: 11 самых дорогих фильмов в истории кино Во сколько обошлось Джеймсу Кэмерону создание Пандоры и как Сергей Бондарчук обошел голливудских режиссеров?
22 сентября 2022 17:00
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона»
Возвращение в Вестерос: где и как снимали «Дом дракона» Все, что осталось за кадром приквела «Игры престолов».  
14 сентября 2022 17:00
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия
Андрей Бебуришвили: Лучшая комедия та, которая не задумывалась как комедия 9 сентября на ТНТ стартовал новый сезон Comedy Club. Мы поговорили с одним из резидентов Андреем Бебуришвили о его предпочтениях, но не в юморе, а в кино.    
12 сентября 2022 11:50
Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши
Владимир Сычев рассказывает о любимых фильмах и сериалах специально для Киноафиши 8 сентября на большие экраны выходит спортивная комедия «Начать сначала». По сюжету, главный тренер сборной России по регби возвращается в родной городок, чтобы стать обычным физруком, собрать команду и привести ее к победе. Накануне премьеры мы встретились с исполнителем главной роли и выведали у него любимые советские фильмы, сериалы и многое другое.  
8 сентября 2022 16:30
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022
15 главных сериалов, которые помогут пережить осень 2022 Новый осенний сериальный сезон не даст заскучать, когда за окном похолодает. Стриминги подготовили истории на любой вкус: про эльфов и лилипутов, криминальных авантюристов и воинственных повстанцев, вампиров и полуночников. Подробнее — в нашем материале.  
4 сентября 2022 17:00
Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале
Тайны Таргариенов: 5 фактов о драконьей династии, которые не покажут в сериале Некоторые факты знают только истинные фанаты, которые не поленились прочесть книги Джорджа Мартина.
2 сентября 2022 10:10
Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи
Все, что вам нужно знать о сериале «Властелин колец: Кольца власти» – ключевые события и персонажи Гид по приквелу «Хоббита» и «Властелина колец».
1 сентября 2022 17:00
Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал
Не только «‎Игра Престолов»‎: 7 популярных сериалов, финал которых всех разочаровал Вспоминаем самые разочаровывающие концовки в истории американского ТВ.
27 августа 2022 18:17
Можно ли смотреть «Дом Дракона», не зная содержания «Игры престолов»?
Можно ли смотреть «Дом Дракона», не зная содержания «Игры престолов»? Сериал оказался дружелюбным к новичкам.
26 августа 2022 12:45
«Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона»
«Не хватает интриг»: пользователи сети высказались о плюсах и минусах «Дома дракона» Подавляющее большинство зрителей остались довольны премьерным эпизодом, но без негатива не обошлось.
23 августа 2022 17:56
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel
Что посмотреть на выходных: 9 онлайн-новинок от приквела к «‎Игре престолов»‎ до нового сериала Marvel Все внимание зрителей в ближайшие недели будет приковано к «Дому дракона». Стриминги-конкуренты, конечно, учитывают крупную премьеру HBO и предлагают в перерыве между кровавыми интригами немного расслабиться и посмеяться — над семейными узами, суперспособностями и любовными заморочками.
19 августа 2022 12:00
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории
Вы удивитесь, сколько это стоит: 15 самых дорогих сериалов в истории Сколько стоила аниматронная кукла «Маленького Йоды», почему «Друзья» стали самым дорогим ситкомом в мире и сколько Amazon вложил в новый «Властелин колец»?
12 августа 2022 15:00
Энергичное и эпическое зрелище: появились первые отзывы о сериале «Дом Дракона»
Энергичное и эпическое зрелище: появились первые отзывы о сериале «Дом Дракона» Вселенная «Игры престолов» расширится за счет приквела о Таргариенах.
2 августа 2022 07:30
Тест: насколько вы готовы к сериалу «Дом дракона»?
Тест: насколько вы готовы к сериалу «Дом дракона»? Проверим, все ли вы помните о Таргариенах из «Игры престолов».
1 августа 2022 17:33
Спин-офф «Игры престолов» о Джоне Сноу был идеей Кита Харингтона
Спин-офф «Игры престолов» о Джоне Сноу был идеей Кита Харингтона Об этом рассказали Эмилия Кларк и Джордж Р.Р. Мартин.
24 июня 2022 12:47
HBO готовит спин-офф «Игры престолов» о Джоне Сноу
HBO готовит спин-офф «Игры престолов» о Джоне Сноу Проект находится на ранней стадии производства.
17 июня 2022 15:01
Не только «Властелин Колец»: 5 сериалов c крутыми локациями и героями
Не только «Властелин Колец»: 5 сериалов c крутыми локациями и героями Подборка увлекательных фэнтези на случай, если надоело в сотый раз пересматривать «Властелина Колец».
19 апреля 2022 15:17
Актер Джон Брэдли защищает концовку «Игры престолов»: «Остаться в выигрыше было почти невозможно»
Актер Джон Брэдли защищает концовку «Игры престолов»: «Остаться в выигрыше было почти невозможно» Он надеется, что фанаты пересмотрят свое отношение к концовке.
7 февраля 2022 15:45
Питер Динклэйдж призывает HBO смелее идти на риск при разработке спин-оффов «Игры престолов»
Питер Динклэйдж призывает HBO смелее идти на риск при разработке спин-оффов «Игры престолов» Он уверен, что только так удастся создать нечто незабываемое. 
26 января 2022 11:05
Брайан Кокс отклонил роли в «Игре престолов» и «Пиратах Карибского моря»
Брайан Кокс отклонил роли в «Игре престолов» и «Пиратах Карибского моря» Также выяснилось, что у звезды «Наследников» и «Трои» есть вопросы к Джонни Деппу.
17 января 2022 12:31
Питер Динклэйдж поделился мыслями о предстоящем приквеле «Игры престолов»
Питер Динклэйдж поделился мыслями о предстоящем приквеле «Игры престолов» Исполнитель надеется, что создатели «Дома дракона» не будут копировать оригинальное шоу.
14 января 2022 16:40
Питер Динклэйдж о финале «Игры престолов»: «Мы обидели много людей»
Питер Динклэйдж о финале «Игры престолов»: «Мы обидели много людей» Актер уверен, что всем угодить было невозможно. 
11 января 2022 13:15
Питер Динклэйдж признался, что окончание «Игры престолов» принесло «облегчение», но менять образ жизни было трудно
Питер Динклэйдж признался, что окончание «Игры престолов» принесло «облегчение», но менять образ жизни было трудно Он чувствовал, что прощается с важной частью своей жизни. 
6 января 2022 14:42
Питер Динклэйдж высказался в защиту концовки «Игры престолов»: «Это ведь всего лишь выдумка»
Питер Динклэйдж высказался в защиту концовки «Игры престолов»: «Это ведь всего лишь выдумка» Он утверждает, что шоу было не просто историей борьбы за власть. 
28 декабря 2021 10:31
HBO потратил $30 миллионов на пилотный эпизод отмененного приквела «Игры престолов»
HBO потратил $30 миллионов на пилотный эпизод отмененного приквела «Игры престолов» Бывший глава WarnerMedia посмотрел его и сказал: «Это просто не работает, и я думаю, что он не соответствует планке оригинального сериала».
2 декабря 2021 14:02
Приквел «Игры престолов» о Дунке и Эгге обрел шоураннера
Приквел «Игры престолов» о Дунке и Эгге обрел шоураннера Проектом займется автор «Патриота» и «В погоне за счастьем».
1 декабря 2021 12:39
Джордж Мартин «умолял» создателей «Игры престолов» выпустить десять сезонов
Джордж Мартин «умолял» создателей «Игры престолов» выпустить десять сезонов Писатель не единожды общался по этому поводу с генеральным директором HBO и настаивал на расширении количества эпизодов до десяти. 
30 ноября 2021 15:34
После пятого сезона «Игры престолов» Джордж Мартин был обеспокоен, что создатели сериала отошли от его плана
После пятого сезона «Игры престолов» Джордж Мартин был обеспокоен, что создатели сериала отошли от его плана Сценаристы перестали слушать писателя, после того как закончились оригинальные романы.
29 ноября 2021 14:17
Давно не виделись: 8 любимых сериалов, которые вернутся после паузы
Давно не виделись: 8 любимых сериалов, которые вернутся после паузы Телевидение приучило зрителей к тому, что каждый год готовит новый сезон любимого сериала. Однако события последних лет — пандемия и стриминговые войны — создали новую ситуацию, в которой продолжений приходится ждать несколько лет, а уже, как казалось, ставшие историей сериалы вдруг обретают новую жизнь. Киноафиша подобрала небольшой список таких шоу.
4 ноября 2021 16:51
Звезда «Игры престолов» пожаловалась на хаос во время съемок постельных сцен
Звезда «Игры престолов» пожаловалась на хаос во время съемок постельных сцен Постановщик, по словам Джеммы Уилан, мог просто сказать: «Покусывай грудь, а затем шлепни ее по заднице и вперед!»
3 ноября 2021 13:26
По результатам опроса BBC Culture «Прослушка» возглавила список величайших сериалов XXI века
По результатам опроса BBC Culture «Прослушка» возглавила список величайших сериалов XXI века В десятке лидеров оказались также «Дрянь» и «Игра престолов».
20 октября 2021 11:57
Джордж Мартин рассказал, что в предстоящем приквеле «Игры престолов» будет почти два десятка драконов
Джордж Мартин рассказал, что в предстоящем приквеле «Игры престолов» будет почти два десятка драконов Все они должны обладать неповторимыми характерами.
28 сентября 2021 15:31
Привет из Вестероса: 5 актеров во вселенной Marvel, которых мы полюбили еще в «Игре престолов»
Привет из Вестероса: 5 актеров во вселенной Marvel, которых мы полюбили еще в «Игре престолов» Мы знаем как минимум 15 актеров из «Игры престолов», которые мелькали в фильмах и сериалах вселенной Marvel. Но в нашей подборке мы хотим рассказать об актерах, у которых уже есть или только планируется серьёзный путь супергероя. Так уж вышло, что это Старки из Винтерфелла и парочка Таргариенов.
9 июня 2021 12:08
Эксклюзивно для Киноафиши: Егор Абрамов делится списком любимых фильмов
Эксклюзивно для Киноафиши: Егор Абрамов делится списком любимых фильмов Специально к выходу в онлайн-кинотеатре KION напряженного триллера-киносторис «Подслушано» от Ильи Куликова исполнитель одной из главных ролей Егор Абрамов рассказал «Киноафише» о своих кинопредпочтениях.
8 июня 2021 16:22
Большие надежды: 5 актеров, чей звездный час пробьет в 2021 году
Большие надежды: 5 актеров, чей звездный час пробьет в 2021 году Собрали для вас пять молодых исполнителей, у которых есть все шансы стать новой сенсацией в мире кино в 2021 году.
25 января 2021 12:00
Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт: отцовство изменило мое отношение к сериалу «Дом с прислугой»
Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт: отцовство изменило мое отношение к сериалу «Дом с прислугой» Исполнители главных ролей Руперт Гринт (Джулиан) и Нелл Тайгер Фри (Лиэнн) рассказали корреспонденту «Киноафиши», чего ждать от второго сезона шоу и каково было работать с самым необычным режиссером планеты.  
11 января 2021 19:00
10 сериалов для долгих новогодних каникул
10 сериалов для долгих новогодних каникул Хью Лори в космосе, дьявол в Лос-Анджелесе и другие истории, которые увлекут вас на все выходные.
28 декабря 2020 16:12
