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Киноафиша Персоны Джоэл Фрай

Джоэл Фрай

Joel Fry
Джоэл Фрай
Джоэл Фрай Joel Fry
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Дата рождения
20 мая 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
185 см
Биография Джоэла Фрая

Фильмография Джоэла Фрая
В земле
В земле
ужасы, фантастика, триллер 2021, Великобритания
5.0
Любовь. Свадьба. Повтор
Любовь. Свадьба. Повтор
комедия, мелодрама 2020, Италия
5.0
10 000 лет до нашей эры
10 000 лет до нашей эры
драма, приключения 2008, США
7.0
Банк Дэйва
комедия, драма , Великобритания
0.0
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Джентльмен становится пиратом в новом трейлере комедийного сериала «Наш флаг означает смерть» Главные роли сыграли Риз Дэрби и Тайка Вайтити.
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17 февраля 2022 11:06
Джоэл Фрай, Фиби Дайневор и Рори Киннер снимутся в романтической комедии «Банк Дэйва» Фильм будет основан на реальных событиях, в ходе которых британский предприниматель создал собственный банк на колесах.
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11 февраля 2022 16:09
Пираты Риз Дэрби и Тайка Вайтити бороздят моря в трейлере комедийного сериала «Наш флаг означает смерть» Премьера состоится в марте.
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19 января 2022 10:47
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