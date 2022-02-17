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Джоэл Фрай
Джоэл Фрай
Joel Fry
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Джоэл Фрай
Joel Fry
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Дата рождения
20 мая 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
185 см
Биография Джоэла Фрая
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Фильмография Джоэла Фрая
В земле
ужасы, фантастика, триллер
2021, Великобритания
5.0
Любовь. Свадьба. Повтор
комедия, мелодрама
2020, Италия
5.0
10 000 лет до нашей эры
драма, приключения
2008, США
7.0
Банк Дэйва
комедия, драма
, Великобритания
0.0
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Джентльмен становится пиратом в новом трейлере комедийного сериала «Наш флаг означает смерть»
Главные роли сыграли Риз Дэрби и Тайка Вайтити.
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17 февраля 2022 11:06
Джоэл Фрай, Фиби Дайневор и Рори Киннер снимутся в романтической комедии «Банк Дэйва»
Фильм будет основан на реальных событиях, в ходе которых британский предприниматель создал собственный банк на колесах.
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11 февраля 2022 16:09
Пираты Риз Дэрби и Тайка Вайтити бороздят моря в трейлере комедийного сериала «Наш флаг означает смерть»
Премьера состоится в марте.
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19 января 2022 10:47
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