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Нил Маршалл
Нил Маршалл
Neil Marshall
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Нил Маршалл
Neil Marshall
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Дата рождения
25 мая 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Нила Маршалла
Родился 25 мая 1970 года. Великобритания.
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Фильмография Нила Маршалла
Проклятие ведьмы
исторический, ужасы
2020, Великобритания
5.0
Хеллбой
фантастика, фэнтези, боевик
2019, США
6.0
Центурион
боевик, приключения, триллер, драма, военный
2009, Великобритания / Франция
7.0
Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы
2008, Великобритания
7.0
Спуск
ужасы, триллер
2005, США
7.0
Псы-воины
ужасы, фантастика
2002, Великобритания / США / Люксембург
5.0
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Вышел трейлер нового хоррора Нила Маршалла «Проклятие ведьмы»
Новый фильм культового режиссера выйдет на экраны 5 февраля.
Написать
6 января 2021 11:33
Режиссер «Хеллбоя» Нил Маршалл снимет триллер о женщине-пилоте, которая столкнется с плотоядными монстрами
Начало производства запланировано на весну следующего года.
Написать
3 ноября 2020 16:39
Рон Перлман отказался от ребута «Хеллбоя» из-за Гильермо дель Торо
Без старого режиссера проект не интересовал актера.
Написать
26 июня 2020 15:25
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