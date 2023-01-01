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О персоне
Фильмография
Кристиан Нэйрн
Kristian Nairn
Киноафиша
Персоны
Кристиан Нэйрн
Кристиан Нэйрн
Kristian Nairn
Дата рождения
25 ноября 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Лисберн, Великобритания
Рост
210 см
Популярные фильмы
Гремлины: Хранители леса
(2023)
4.733333
Фильмография Кристиан Нэйрн
Жанр
Все
Ужасы
Год
Все
2023
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
4.7
Гремлины: Хранители леса
Unwelcome
ужасы
2023, Великобритания
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