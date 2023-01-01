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Кристиан Нэйрн
Кристиан Нэйрн Kristian Nairn
Киноафиша Персоны Кристиан Нэйрн

Кристиан Нэйрн

Kristian Nairn

Дата рождения
25 ноября 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Лисберн, Великобритания
Рост
210 см

Популярные фильмы

Гремлины: Хранители леса
Гремлины: Хранители леса (2023)
4.733333

Фильмография Кристиан Нэйрн

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актер 1
Гремлины: Хранители леса 4.7
Гремлины: Хранители леса Unwelcome
ужасы 2023, Великобритания
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