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Йен Макэлхинни
Йен Макэлхинни
Ian McElhinney
О персоне
Фильмография
Йен Макэлхинни
Ian McElhinney
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Дата рождения
19 августа 1948
Возраст
73 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Белфаст, Северная Ирландия, Великобритания
Рост
181 см
Биография Йена Макэлхинни
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Фильмография Йена Макэлхинни
Туманные отношения
драма, триллер
2015, Великобритания
6.0
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