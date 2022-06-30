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Джейсон Момоа

Jason Momoa
Джейсон Момоа
Джейсон Момоа Jason Momoa
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Дата рождения
1 августа 1979
Возраст
42 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Гонолулу, Гавайи, США
Рост
193 см
Личные связи
Лиза Боне
Лиза Боне
в браке с 2007 года
Биография Джейсона Момоа

Джейсон Момоа – американский актер, родился 1 августа 1979 года в Гонолулу, Гавайи. Его детство по большей части прошло в штате Айова, куда он переехал с матерью. Отец Джейсона родом с Гавайских островов, а среди родственников по материнской линии были выходцы из Германии, Ирландии и Америки. На последнем курсе колледжа будущий актер решил вернуться на родину Гавайи и закончить там обучение. Тогда на пляже его заметил дизайнер мирового уровня Такео Кикучи и пригласил работать в качестве модели. В 1999 году Момоа получил титул «Модель года Гавайев» и был ведущим конкурса «Miss Teen USA» на Гавайях.

Фильмы с Джейсоном Момоа

В том же году началась актерская карьера Джейсона Момоа. Он снимался в 10 и 11 сезонах культового сериала «Спасатели Малибу». В 2003 году он вновь вернулся к своему образу из «Спасателей» в телефильме «Гавайская свадьба».

Джейсон Момоа  - «Звездные врата: Атлантида»

В 2005 году актера выбрали на роль Ронона Декса в многосерийном приключенческом фильме «Звездные врата: Атлантида». Джейсон прославился благодаря брутальному образу и необычной прическе. После выхода четвертого сезона Момоа решил отрезать свои дреды, так как из-за их тяжести у него случались частые головные боли, и возникала серьезная нагрузка на шейный отдел позвоночника во время съемок динамичных сцен. Поначалу продюсеры одобрили этот шаг и даже перекроили сценарий так, чтобы появилась сцена, где Ронон отрезает себе волосы, но позже телеканал Sci Fi строго запретил менять прическу герою. В первый день съемок пятого сезона гримеры всеми способами пытались прикрепить к голове актера накладные дреды, но это оказалось так тяжело, что Момоа попросту надел парик своего дублера, пока ему изготавливают его собственный.

Джейсон Момоа - «Игры престолов»

В 2010 году Джейсон был утвержден на роль Кхала Дрого во всемирно известном сериале «Игра престолов», экранизации фэнтези-саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». За эту роль актер в 2012 году был номинирован Премию Гильдии киноактеров США в категории «Лучший актерский состав в драматическом сериале». На данный момент вышло уже 7 сезонов сериала, завершающий 8й выйдет летом 2018 года, актер участвовал в съемках с 2011 по 2012 год.

В 2011 году Момоа исполнил главную роль в очередной экранизации «Конана Варвара». Спустя три года он появился в образе главы города оборотней в фильме ужасов «Волки» Дэвида Хейтера, известного по мистической картине «Люди Икс». В 2016 году Джейсон исполнил роль супергероя Аквамена в блокбастере «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», сценарий к которому был написан на основе комиксов о Бэтмене и Супермене издательства DC Comics. В том же году Момоа вновь появился на телеэкранах в сериале «Граница» про торговцев шкурами в Новом Свете. В 2017 он вновь вернулся к образу Аквамена в фильме про супергероев «Лига справедливости». В 2018 выйдет солный фильм про «Аквамена».

Личная жизнь Джейсона Момоа

С 2007 года Джейсон женат на актрисе Лизе Боне. У супругов двое детей: дочь Лола Иолани Момоа и сын Накоа Вульф Манакауапо Намакеаха Момоа.

Интересные факты о Джейсоне Момоа
  • Джейсон Момоа проповедует буддизм и часто ездит за духовными знаниями в Тибет.
  • Актер также увлекается экстремальными видами спорта: скалолазание, горные велосипеды, сноуборд, скейтборд.
  • Еще одна страсть актера – художественное искусство, сам он занимался пастельной живописью.
Фильмография Джейсона Момоа
Форсаж 10
Форсаж 10
боевик, криминал 2023, США
0.0
Майнкрафт
Майнкрафт
фэнтези, боевик 2023, США
0.0
Аквамен 2
Аквамен 2
фантастика, приключения, боевик 2023, США
0.0
Страна сна
приключения, фэнтези, фантастика 2022, США
0.0
Дюна
Дюна
фантастика, боевик, приключения 2021, США
7.0
Лига справедливости Зака Снайдера
Лига справедливости Зака Снайдера
боевик, приключения, фэнтези 2021, США
8.0
Малышка
Малышка
боевик 2021, США
5.0
Дикий
Дикий
боевик 2018, США
6.0
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Сериал «Видеть» с Джесоном Момоа завершится третьим сезоном Также появился тизер заключительных серий.
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30 июня 2022 15:08
Студия Warner Bros помышляла отказаться от участия Эмбер Херд в «Аквамене 2» Объясняют это тем, что между Херд и Джейсоном Момоа «не хватало химии».
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25 мая 2022 16:35
Джейсон Момоа договаривается о роли в игровой адаптации видеоигры Minecraft Похоже, проект наконец стал на производственные рельсы.
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19 апреля 2022 13:35
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Статьи о персоне
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13 января 2022 11:26
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15 августа 2021 13:41
Постарели и потолстели: как сегодня выглядят звезды культового сериала «Спасатели Малибу» За 17 лет с момента завершения «Спасателей Малибу» его звезды изменились – и, к сожалению, большинство, в силу времени и возраста, совсем не в лучшую сторону.
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17 декабря 2018 00:08
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Связи
Лиза Боне
Лиза Боне Lisa Bonet
в браке с 2007 года
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