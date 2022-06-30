Джейсон Момоа – американский актер, родился 1 августа 1979 года в Гонолулу, Гавайи. Его детство по большей части прошло в штате Айова, куда он переехал с матерью. Отец Джейсона родом с Гавайских островов, а среди родственников по материнской линии были выходцы из Германии, Ирландии и Америки. На последнем курсе колледжа будущий актер решил вернуться на родину Гавайи и закончить там обучение. Тогда на пляже его заметил дизайнер мирового уровня Такео Кикучи и пригласил работать в качестве модели. В 1999 году Момоа получил титул «Модель года Гавайев» и был ведущим конкурса «Miss Teen USA» на Гавайях.

Фильмы с Джейсоном Момоа

В том же году началась актерская карьера Джейсона Момоа. Он снимался в 10 и 11 сезонах культового сериала «Спасатели Малибу». В 2003 году он вновь вернулся к своему образу из «Спасателей» в телефильме «Гавайская свадьба».

Джейсон Момоа - «Звездные врата: Атлантида»

В 2005 году актера выбрали на роль Ронона Декса в многосерийном приключенческом фильме «Звездные врата: Атлантида». Джейсон прославился благодаря брутальному образу и необычной прическе. После выхода четвертого сезона Момоа решил отрезать свои дреды, так как из-за их тяжести у него случались частые головные боли, и возникала серьезная нагрузка на шейный отдел позвоночника во время съемок динамичных сцен. Поначалу продюсеры одобрили этот шаг и даже перекроили сценарий так, чтобы появилась сцена, где Ронон отрезает себе волосы, но позже телеканал Sci Fi строго запретил менять прическу герою. В первый день съемок пятого сезона гримеры всеми способами пытались прикрепить к голове актера накладные дреды, но это оказалось так тяжело, что Момоа попросту надел парик своего дублера, пока ему изготавливают его собственный.

Джейсон Момоа - «Игры престолов»

В 2010 году Джейсон был утвержден на роль Кхала Дрого во всемирно известном сериале «Игра престолов», экранизации фэнтези-саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». За эту роль актер в 2012 году был номинирован Премию Гильдии киноактеров США в категории «Лучший актерский состав в драматическом сериале». На данный момент вышло уже 7 сезонов сериала, завершающий 8й выйдет летом 2018 года, актер участвовал в съемках с 2011 по 2012 год.

В 2011 году Момоа исполнил главную роль в очередной экранизации «Конана Варвара». Спустя три года он появился в образе главы города оборотней в фильме ужасов «Волки» Дэвида Хейтера, известного по мистической картине «Люди Икс». В 2016 году Джейсон исполнил роль супергероя Аквамена в блокбастере «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», сценарий к которому был написан на основе комиксов о Бэтмене и Супермене издательства DC Comics. В том же году Момоа вновь появился на телеэкранах в сериале «Граница» про торговцев шкурами в Новом Свете. В 2017 он вновь вернулся к образу Аквамена в фильме про супергероев «Лига справедливости». В 2018 выйдет солный фильм про «Аквамена».

Личная жизнь Джейсона Момоа

С 2007 года Джейсон женат на актрисе Лизе Боне. У супругов двое детей: дочь Лола Иолани Момоа и сын Накоа Вульф Манакауапо Намакеаха Момоа.