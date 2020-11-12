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Иэн Глен
Иэн Глен
Iain Glen
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Иэн Глен
Iain Glen
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Дата рождения
24 июня 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Иэн Глен
Родился 24 июня 1961 года в Эдинбурге. Шотландия
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Фильмография Иэн Глен
Чужая Земля
фантастика, триллер
2021, Германия / Швейцария
6.0
Дети Уиндермира
драма, военный
2020, Германия
7.0
Моя кузина Рэйчел
драма, мелодрама, детектив
2017, США / Великобритания
6.0
Железная леди
драма, биография
2011, Великобритания
7.0
Иоанна - женщина на Папском престоле
драма, исторический, мелодрама
2009, Германия / Великобритания / Италия / Испания
6.0
Гарри Браун
триллер
2009, Великобритания
8.0
Последний легион
исторический, боевик, военный, приключения
2007, США / Великобритания / Франция
5.0
Обитель зла 3
триллер, ужасы, фантастика, боевик
2007, США / Германия / Великобритания / Франция / Австралия
7.0
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