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Джулиан Гловер
Джулиан Гловер
Julian Glover
О персоне
Фильмография
Джулиан Гловер
Julian Glover
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Дата рождения
27 марта 1935
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Хампстед, Великобритания
Биография Джулиан Гловер
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Фильмография Джулиан Гловер
Боец: король ринга
криминал, драма, биография
2022, Великобритания
6.0
Принцесса Каюлани
драма
2009, США / Великобритания
6.0
Сенсация
комедия
2006, США / Великобритания
7.0
Троя
исторический, приключения
2004, США / Мальта / Великобритания
8.0
Нити
приключения, фэнтези, анимация, драма
2004, Дания / Швеция / Великобритания / Норвегия
7.0
Ватель
драма, биография, мелодрама
2000, Франция / Бельгия / Великобритания
6.0
Остров сокровищ
приключения
1990, Великобритания / США
7.0
Индиана Джонс и последний крестовый Поход
фантастика, боевик, приключения, триллер
1989, США
8.0
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