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Постер к сериалу Домой засветло
Постер к сериалу Домой засветло
Постер к сериалу Домой засветло
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
3 постера
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
Киноафиша Сериалы Домой засветло
Домой засветло (2020 - …) Home Before Dark 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 20 часов 0 минут
О чем сериал

«Домой засветло» – проект стримингового сервиса Apple TV+, вдохновением для которого послужила реальная история совсем юной журналистки Хильды Лишак, чья карьера началась в возрасте восьми лет. Сюжет сериала довольно точно воспроизводит некоторые вехи из жизни девочки: переезд из Нью-Йорка в провинциальный город, откуда в свое время уехал отец Хильды, в прошлом тоже репортер; издание девочкой собственной городской газеты. Прорывом для экранной Хильды становится расследование убийства 30-летней давности, о котором жители маленького Эри Харбора пытались забыть все это время. Стремление молодого репортера докопаться до правды спустя столько лет настраивает до сих пор пребывающий в страхе город против нее.

Домой засветло - трейлер второго сезона
Домой засветло
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Дэна Фокс
Дэна Фокс
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джим Стерджесс
Джим Стерджесс Matthew Lisko
Майкл Уэстон
Майкл Уэстон Lt. Frank Briggs, Jr.
Шэрон Лоуренс
Шэрон Лоуренс
Луис Хертэм
Луис Хертэм Sheriff Frank Briggs Sr.
Джоэль Картер
Джоэль Картер Principal Kim Collins
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Домой засветло - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Домой засветло - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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