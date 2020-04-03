«Домой засветло» – проект стримингового сервиса Apple TV+, вдохновением для которого послужила реальная история совсем юной журналистки Хильды Лишак, чья карьера началась в возрасте восьми лет. Сюжет сериала довольно точно воспроизводит некоторые вехи из жизни девочки: переезд из Нью-Йорка в провинциальный город, откуда в свое время уехал отец Хильды, в прошлом тоже репортер; издание девочкой собственной городской газеты. Прорывом для экранной Хильды становится расследование убийства 30-летней давности, о котором жители маленького Эри Харбора пытались забыть все это время. Стремление молодого репортера докопаться до правды спустя столько лет настраивает до сих пор пребывающий в страхе город против нее.