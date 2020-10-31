Прошло восемь столетий с тех пор, как Лянь Се являлся наследным принцем в прославленном королевстве, к нему с уважением и почтением относились как простые люди, так и знать. Нет ничего удивительного в том, что он, будучи молодым, взошел на Небеса и удостоился места среди небожителей. Но герою не суждено было пробыть там долго, он не успел даже обустроиться, как его изгнали назад в мир смертных. По прошествии многих лет, когда над ним все смеются, Лянь Се предпринимает новую попытку оказаться на Небесах.