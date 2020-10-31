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Постер сериала Благословение небожителей
Постер сериала Благословение небожителей
Постер сериала Благословение небожителей
Постер сериала Благословение небожителей
Постер сериала Благословение небожителей
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
5 постеров
Киноафиша Сериалы Благословение небожителей

Благословение небожителей (2020 - …)

Tian Guan Ci Fu 18+
Год выпуска 2020
Страна Китай/Таиланд
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Bilibili
Продолжительность сериала 9 часов 35 минут

О чем сериал

Прошло восемь столетий с тех пор, как Лянь Се являлся наследным принцем в прославленном королевстве, к нему с уважением и почтением относились как простые люди, так и знать. Нет ничего удивительного в том, что он, будучи молодым, взошел на Небеса и удостоился места среди небожителей. Но герою не суждено было пробыть там долго, он не успел даже обустроиться, как его изгнали назад в мир смертных. По прошествии многих лет, когда над ним все смеются, Лянь Се предпринимает новую попытку оказаться на Небесах.

Благословение небожителей - трейлер второго сезона
Благословение небожителей  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Цзян Гуантао
Ма Чжэнъян
Хуан Ин
Шань Синь
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 3 голоса
8.2 IMDb
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Сезоны
Благословение небожителей - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 11 эпизодов
 
Благословение небожителей - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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