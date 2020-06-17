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Постер к сериалу С любовью, Виктор
Постер к сериалу С любовью, Виктор
Постер к сериалу С любовью, Виктор
Постер к сериалу С любовью, Виктор
Постер к сериалу С любовью, Виктор
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 8
Оцените
5 постеров
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 8
Оцените
Киноафиша Сериалы С любовью, Виктор
С любовью, Виктор (2020 - 2022) Love, Victor 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 14 часов 0 минут
О чем сериал

«С любовью, Виктор» — американский сериал, снятый в жанре молодежной мелодрамы. Он является спин-оффом картины 2018 года под названием «С любовью, Саймон». Действие сериала разворачивается вокруг старшеклассника по имени Виктор, который переезжает в другой город вместе со своей семьей. На новом месте герою приходится крайне нелегко: ему предстоит освоиться в старшей школе, найти себе друзей, пережить многочисленные семейные конфликты и что самое главное — разобраться со своей половой идентификацией. Когда ему становится слишком тяжело, Виктор просит поддержки у Саймона, который всегда готов помочь ему пережить трудные периоды жизни.

С любовью, Виктор - трейлер второго сезона
С любовью, Виктор
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Isaac Aptaker
Elizabeth Berger
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
София Буш
София Буш
Ник Робинсон
Ник Робинсон Simon Spier
Анна Ортис
Анна Ортис Isabel
Лесли Эрин Гроссман
Лесли Эрин Гроссман
Чарли Холл
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
С любовью, Виктор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
С любовью, Виктор - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
С любовью, Виктор - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Сериал «С любовью, Виктор» завершится третьим сезоном
Сериал «С любовью, Виктор» завершится третьим сезоном
Слушать саундтрек сериала С любовью, Виктор
Кадры из сериала
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