«С любовью, Виктор» — американский сериал, снятый в жанре молодежной мелодрамы. Он является спин-оффом картины 2018 года под названием «С любовью, Саймон». Действие сериала разворачивается вокруг старшеклассника по имени Виктор, который переезжает в другой город вместе со своей семьей. На новом месте герою приходится крайне нелегко: ему предстоит освоиться в старшей школе, найти себе друзей, пережить многочисленные семейные конфликты и что самое главное — разобраться со своей половой идентификацией. Когда ему становится слишком тяжело, Виктор просит поддержки у Саймона, который всегда готов помочь ему пережить трудные периоды жизни.