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Постер к сериалу Убийство на Мидл Бич
Постер к сериалу Убийство на Мидл Бич
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Киноафиша Сериалы Убийство на Мидл Бич

Убийство на Мидл Бич (2020 - 2020)

Murder on Middle Beach 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут
О чем сериал

Мини-сериал «Убийство на Мидл Бич» основан на реальной истории режиссера Мэдисона Гамбурга. Его мать Барбара умерла при странных обстоятельствах, однако полиция не справилась с этим делом. Тогда Гамбург сам берется за расследование, ведь он уверен, что маму убили. Ради этого режиссер возвращается в родной городок и начинает опрашивать свидетелей. Он узнает новые факты о разводе своих родителей, а также о сомнительном бизнесе матери. Но он не уверен, принесет ли его документальный фильм реальную пользу.

Убийство на Мидл Бич - русский трейлер
Убийство на Мидл Бич
русский трейлер
В ролях
В ролях
Мэдисон Гамбург
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Убийство на Мидл Бич - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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