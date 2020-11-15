Мини-сериал «Убийство на Мидл Бич» основан на реальной истории режиссера Мэдисона Гамбурга. Его мать Барбара умерла при странных обстоятельствах, однако полиция не справилась с этим делом. Тогда Гамбург сам берется за расследование, ведь он уверен, что маму убили. Ради этого режиссер возвращается в родной городок и начинает опрашивать свидетелей. Он узнает новые факты о разводе своих родителей, а также о сомнительном бизнесе матери. Но он не уверен, принесет ли его документальный фильм реальную пользу.