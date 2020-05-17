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Постер сериала Кайфтаун
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Киноафиша Сериалы Кайфтаун

Кайфтаун (2020 - 2024)

Hightown 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Starz
Продолжительность сериала 25 часов 0 минут

О чем сериал

История сосредоточена на Джеки Куинонс – агенте Национальной службы морского рыболовства. Героиня привыкла использовать свое оружие и значок для личных целей. Увлеченная вечеринками, она без особого энтузиазма ходит на работу, стараясь лишь ради зарплаты и привилегий. Однако все меняется, когда она находит в заливе тело – очередную жертву опиоидной эпидемии. В результате этого происшествия Джеки начинает делать первые шаги к тому, чтобы стать трезвой, и убеждается, что именно она должна раскрыть это дело.

Кайфтаун - трейлер третьего сезона
Кайфтаун  трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Шэйн Харпер
Шэйн Харпер Junior
Моника Рэйманд
Моника Рэйманд Jackie Quinones
Дон Норвуд
Дон Норвуд Alan Saintille
Аткинс Эстимонд Osito
Джеймс Бэдж Дэйл
Джеймс Бэдж Дэйл Ray Abruzzo
Амори Ноласко
Амори Ноласко Frankie Alvarez
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

5.2
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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Сезоны
Кайфтаун - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Кайфтаун - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Кайфтаун - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2024, 7 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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