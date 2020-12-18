«Милый дом» — многосерийное южнокорейское шоу, снятое в жанре приключенческого триллера. Действие разворачивается вокруг Чха Хен-су, нелюдимого подростка, который остается без родителей и любимой сестры. В итоге ему приходится обитать в не самом лучшем квартале города и выживать на гроши. Главный герой упорно не желает влачить такое существование, поэтому он решает совершить самоубийство. Однако тут происходит нечто странное: все люди вокруг начинают превращаться в жутких чудовищ. Хен-су приходится познакомиться с выжившими соседями, чтобы вместе бороться за жизнь.