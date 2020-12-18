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Постер к сериалу Милый дом
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Киноафиша Сериалы Милый дом
Милый дом (2020 - 2020) Seuwiteuhom 18+
Год выпуска 2020
Страна Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 8 часов 20 минут
О чем сериал

«Милый дом» — многосерийное южнокорейское шоу, снятое в жанре приключенческого триллера. Действие разворачивается вокруг Чха Хен-су, нелюдимого подростка, который остается без родителей и любимой сестры. В итоге ему приходится обитать в не самом лучшем квартале города и выживать на гроши. Главный герой упорно не желает влачить такое существование, поэтому он решает совершить самоубийство. Однако тут происходит нечто странное: все люди вокруг начинают превращаться в жутких чудовищ. Хен-су приходится познакомиться с выжившими соседями, чтобы вместе бороться за жизнь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сон Ган
Сон Ган
Ким Сан-хо
Ли Щи-ён
Ко Юн-джон
Пак Кю-ён
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Милый дом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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