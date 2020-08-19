"BTS на лужайке" - уникальное реалити-шоу, которое отличается от других шоу подобного жанра - здесь группа BTS отправляется в лес, чтобы укрепить дружбу и насладиться природой.

Шоу включает в себя различные задания, направленные на участие группы в различных активностях на природе - они строят лагерь, разводят костёр, рыбачат и собирают ягоды. Задания связаны со строительством, рыбалкой, устройством лагеря и многими другими вещами, которые могут оказаться полезными в выживании на природе.

Шоу "BTS в лесу" предоставляет возможность ближе познакомиться с участниками группы BTS, увидеть их совершенно иначе. Они показывают не только свои сильные стороны, но и недостатки, что в итоге способствует укреплению братства между ними. Они делятся впечатлениями, обсуждают свои творческие процессы, и подчёркивают своё единство.

Взаимодействие между группой происходит в уникальном режиме, что позволит зрителю более глубоко понимать характер каждого участника, их сильные стороны и недостатки.