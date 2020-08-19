Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Зверолэнд" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу BTS на лужайке
Постер телешоу BTS на лужайке
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 9.5
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 9.5
Оцените
Киноафиша Сериалы BTS на лужайке

BTS на лужайке (2020 - …)

BTS In the SOOP
Год выпуска 2020
Страна Корея
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 1 час 20 минут
Стрим-сервис Weverse
Продолжительность телешоу 17 часов 20 минут
О чем телешоу

 

"BTS на лужайке" - уникальное реалити-шоу, которое отличается от других шоу подобного жанра - здесь группа BTS отправляется в лес, чтобы укрепить дружбу и насладиться природой.

 

Шоу включает в себя различные задания, направленные на участие группы в различных активностях на природе - они строят лагерь, разводят костёр, рыбачат и собирают ягоды. Задания связаны со строительством, рыбалкой, устройством лагеря и многими другими вещами, которые могут оказаться полезными в выживании на природе.

 

Шоу "BTS в лесу" предоставляет возможность ближе познакомиться с участниками группы BTS, увидеть их совершенно иначе. Они показывают не только свои сильные стороны, но и недостатки, что в итоге способствует укреплению братства между ними. Они делятся впечатлениями, обсуждают свои творческие процессы, и подчёркивают своё единство.

 

Взаимодействие между группой происходит в уникальном режиме, что позволит зрителю более глубоко понимать характер каждого участника, их сильные стороны и недостатки.

В ролях
В ролях
BTS
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
BTS на лужайке - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
BTS на лужайке - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 5 эпизодов
Кадры из телешоу
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши