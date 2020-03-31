«Мисс Скарлет и Герцог» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре нуарного детектива и рассказывающее о молодой женщине Элизе Скарлет, которая остается без средств к существованию после трагической кончины своего отца. Знакомые пытаются выдать ее замуж за богатого наследника, однако Скарлет решает заняться чем-то более интересным — детективным агентством покойного родителя. При этом она понимает, что не сможет руководить этим местом в одиночестве, ведь она все-таки женщина. К счастью, на помощь Скарлет приходит амбициозный следователь из самого известного полицейского учреждения Британии.