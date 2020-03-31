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Постер к сериалу Мисс Скарлет и Герцог
Постер к сериалу Мисс Скарлет и Герцог
Постер к сериалу Мисс Скарлет и Герцог
Постер к сериалу Мисс Скарлет и Герцог
Постер к сериалу Мисс Скарлет и Герцог
Постер к сериалу Мисс Скарлет и Герцог
Постер к сериалу Мисс Скарлет и Герцог
Постер к сериалу Мисс Скарлет и Герцог
Постер к сериалу Мисс Скарлет и Герцог
Постер к сериалу Мисс Скарлет и Герцог
Постер к сериалу Мисс Скарлет и Герцог
Постер к сериалу Мисс Скарлет и Герцог
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
12 постеров
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Мисс Скарлет и Герцог
Мисс Скарлет и Герцог (2020 - …) Miss Scarlet and The Duke 12+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Alibi
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

«Мисс Скарлет и Герцог» — многосерийное американское шоу, снятое в жанре нуарного детектива и рассказывающее о молодой женщине Элизе Скарлет, которая остается без средств к существованию после трагической кончины своего отца. Знакомые пытаются выдать ее замуж за богатого наследника, однако Скарлет решает заняться чем-то более интересным — детективным агентством покойного родителя. При этом она понимает, что не сможет руководить этим местом в одиночестве, ведь она все-таки женщина. К счастью, на помощь Скарлет приходит амбициозный следователь из самого известного полицейского учреждения Британии.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Rachael New
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Стюарт Мартин
Стюарт Мартин William "The Duke" Wellington
Кейт Филлипс
Кейт Филлипс Eliza Scarlet
Дэнни Мидуинтер DS Frank Jenkins
Кевин Дойл
Кевин Дойл Henry Scarlet
Ансу Кабиа
Ансу Кабиа Moses
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Мисс Скарлет и Герцог - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Мисс Скарлет и Герцог - Сезон 1 / Season 2 Сезон 1 / Season 2
2022, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
Еще больше тайн и романтики: вышел трейлер второго сезона сериала «Мисс Скарлет и Герцог»
Еще больше тайн и романтики: вышел трейлер второго сезона сериала «Мисс Скарлет и Герцог»
Кадры из сериала
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