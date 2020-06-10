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Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 8.5
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Рейтинги
8.2 Рейтинг IMDb: 8.5
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Киноафиша Сериалы Постановка
Постановка (2020 - …) Staged 18+
Год выпуска 2020
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 15 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность 3 часа 30 минут
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О чем сериал

«Постановка» — многосерийное скринлайф-шоу, созданное при участии британских актеров Дэвида Теннанта и Майкла Шина, их любимых жен, а также режиссера вест-эндского театра Саймона Эванса. Их совместная работа оказывается под угрозой срыва, когда начинается всемирная эпидемия коронавируса. В итоге герои вынуждены сидеть на самоизоляции, откладывая спектакль, к которому так долго и упорно готовились. Не без усилий Эванса актеры решают продолжить репетиции с помощью конференций в Zoom, во время которых между ними происходит множество ироничных и немного философских диалогов.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Майкл Шин
Майкл Шин Michael Sheen
Джуди Денч
Джуди Денч
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант David Tennant
Адриан Лестер
Адриан Лестер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Постановка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Постановка - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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