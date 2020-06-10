«Постановка» — многосерийное скринлайф-шоу, созданное при участии британских актеров Дэвида Теннанта и Майкла Шина, их любимых жен, а также режиссера вест-эндского театра Саймона Эванса. Их совместная работа оказывается под угрозой срыва, когда начинается всемирная эпидемия коронавируса. В итоге герои вынуждены сидеть на самоизоляции, откладывая спектакль, к которому так долго и упорно готовились. Не без усилий Эванса актеры решают продолжить репетиции с помощью конференций в Zoom, во время которых между ними происходит множество ироничных и немного философских диалогов.