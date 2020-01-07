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Постер к сериалу Хроника эпидемии
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Киноафиша Сериалы Хроника эпидемии
Хроника эпидемии (2020 - 2020) Épidémie 16+
Год выпуска 2020
Страна Канада
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Хроника эпидемии» — канадский драматический сериал про борьбу ученых со страшным вирусом. Анна-Мари Лекерк — доктор, руководитель отдела по борьбе с заболеваниями. Обычные случаи, с которыми работает ведомство, — отравление некачественной пищей или сезонный грипп. Именно женщине приходится первой столкнуться с неизвестной болезнью, молниеносно распространяющейся по Монреалю. Ситуация усложняется тем, что накануне этих событий разразился скандал, и деятельность Лекерк заинтересовала министра. Он боится, что опасность переоценена.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мелисса Дезормо-Пулен
Мелисса Дезормо-Пулен
Жюли ЛеБретон
Жюли ЛеБретон
Гийом Кир
Гэбриел Саборин
Феликс-Антуан Тремблэ
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Хроника эпидемии - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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