«Хроника эпидемии» — канадский драматический сериал про борьбу ученых со страшным вирусом. Анна-Мари Лекерк — доктор, руководитель отдела по борьбе с заболеваниями. Обычные случаи, с которыми работает ведомство, — отравление некачественной пищей или сезонный грипп. Именно женщине приходится первой столкнуться с неизвестной болезнью, молниеносно распространяющейся по Монреалю. Ситуация усложняется тем, что накануне этих событий разразился скандал, и деятельность Лекерк заинтересовала министра. Он боится, что опасность переоценена.