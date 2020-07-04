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Постер сериала Непризнанный школой владыка демонов
Постер сериала Непризнанный школой владыка демонов
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Непризнанный школой владыка демонов

Непризнанный школой владыка демонов (2020 - …)

Maou Gakuin no Futekigousha: Shijou Saikyou no Maou no Shiso, Tensei shite Shison-tachi no Gakkou e 18+
Год выпуска 2020
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 18 часов 30 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается беспощадный владыка демонов Анос, который спустя две сотни лет после своей гибели возродился и выяснил, что колдовства в мире стало значительно меньше. Его потомки теперь на порядок слабее и редко используют магические способности. Повелителя демонов такое положение дел категорически не устраивает. Он собирается вернуть утраченные титул и привилегии. Однако для начала Аносу предстоит получить образование в академии демонов, в которой он внезапно заслужит репутацию полнейшего неудачника.

В ролях
В ролях
Tatsuhisa Suzuki
Tomori Kusunoki
Нэнэ Хиэда
Юко Нацуёси
Такума Тэрасима
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Сезоны
Непризнанный школой владыка демонов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 13 эпизодов
 
Непризнанный школой владыка демонов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 24 эпизода
 
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