В центре событий оказывается беспощадный владыка демонов Анос, который спустя две сотни лет после своей гибели возродился и выяснил, что колдовства в мире стало значительно меньше. Его потомки теперь на порядок слабее и редко используют магические способности. Повелителя демонов такое положение дел категорически не устраивает. Он собирается вернуть утраченные титул и привилегии. Однако для начала Аносу предстоит получить образование в академии демонов, в которой он внезапно заслужит репутацию полнейшего неудачника.