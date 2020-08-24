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Постер к сериалу Агентство О.К.О.
Постер к сериалу Агентство О.К.О.
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Киноафиша Сериалы Агентство О.К.О.
Агентство О.К.О. (2020 - …) Агентство О.К.О. 16+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность 16 часов 0 минут
О чем сериал

Агентство О.К.О. — последняя надежда для людей, чьи близкие считаются пропавшими без вести и в поисках которых полиция отказывается осуществлять содействие. Однако это не просто частное детективное бюро, под крышей одного офиса собрались представители абсолютно разных профессий: бывший опер, психолог, опытный волонтер и даже экстрасенс! Только благодаря их слаженной работе и невероятному дару Вики распознавать энергетические потоки пропавших людейбыли раскрыты самые безнадежные дела, отчаявшиеся родители воссоединялись со своими любимыми детьми, мужья находили жен, а жены — мужей. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Даниэла Стоянович
Даниэла Стоянович
Рина Гришина
Рина Гришина
Виктория Тарасова
Игорь Стам
Игорь Стам
Артём Ешкин
Артём Ешкин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Агентство О.К.О. - Сезон 1 Сезон 1
2020, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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