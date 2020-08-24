Агентство О.К.О. — последняя надежда для людей, чьи близкие считаются пропавшими без вести и в поисках которых полиция отказывается осуществлять содействие. Однако это не просто частное детективное бюро, под крышей одного офиса собрались представители абсолютно разных профессий: бывший опер, психолог, опытный волонтер и даже экстрасенс! Только благодаря их слаженной работе и невероятному дару Вики распознавать энергетические потоки пропавших людейбыли раскрыты самые безнадежные дела, отчаявшиеся родители воссоединялись со своими любимыми детьми, мужья находили жен, а жены — мужей.