«Алиса в Пограничье» — многосерийное японское шоу, снятое в жанре фантастического триллера. Действие разворачивается вокруг парня по имени Рехэй Арису. Из-за своей дикой страсти к играм он теряет хорошую работу, ругается с отцом и братом. В итоге герой встречается с двумя своими друзьями, у которых схожие проблемы в жизни. Во время прогулки троица видит странный салют, после чего оказываются внутри совершенно иной реальности. По неизвестным причинам они попадают в игровую версию Токио — непредсказуемую и смертельно опасную. Друзья вынуждены участвовать в жестоких соревнованиях, проигрыш в которых означает гибель как в виртуально мире, так и в реальном.