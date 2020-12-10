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Постер к сериалу Алиса в Пограничье
Постер к сериалу Алиса в Пограничье
Постер к сериалу Алиса в Пограничье
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Алиса в Пограничье
Алиса в Пограничье (2020 - …) Alice in Borderland 18+
Год выпуска 2020
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

«Алиса в Пограничье» — многосерийное японское шоу, снятое в жанре фантастического триллера. Действие разворачивается вокруг парня по имени Рехэй Арису. Из-за своей дикой страсти к играм он теряет хорошую работу, ругается с отцом и братом. В итоге герой встречается с двумя своими друзьями, у которых схожие проблемы в жизни. Во время прогулки троица видит странный салют, после чего оказываются внутри совершенно иной реальности. По неизвестным причинам они попадают в игровую версию Токио — непредсказуемую и смертельно опасную. Друзья вынуждены участвовать в жестоких соревнованиях, проигрыш в которых означает гибель как в виртуально мире, так и в реальном.

Алиса в Пограничье - трейлер сериала
Алиса в Пограничье
трейлер сериала
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Нидзиро Мураками
Нидзиро Мураками
Аяка Миёси
Аяка Миёси Ann
Кэнто Ямадзаки
Кэнто Ямадзаки Ryohei Arisu
Юки Моринага Chota
Тао Цутия
Тао Цутия Yuzuha Usagi
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Алиса в Пограничье - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Алиса в Пограничье - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала Алиса в Пограничье
Кадры из сериала
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