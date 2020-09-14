В британском биографическом мини-сериале «Дес» речь идет о серийном убийце по имени Деннис Нильсен, который в действительности жил в Великобритании в 1980-е. Он получил известность во всем мире под прозвищем Дес. Нильсена заключили под стражу в 1983 году после того, как нашли в канализации его дома человеческие останки. Оказалось, скромный мужчина на протяжении пяти лет убивал подростков и молодых людей в своем доме, расчленял их тела и выбрасывал на помойку. Деса осудили за шесть убийств и два покушения.