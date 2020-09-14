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Постер к сериалу Дес
Постер к сериалу Дес
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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2 постера
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Киноафиша Сериалы Дес
Дес (2020 - 2020) Des 16+
Год выпуска 2020
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ITV
Продолжительность 3 часа 0 минут
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О чем сериал

В британском биографическом мини-сериале «Дес» речь идет о серийном убийце по имени Деннис Нильсен, который в действительности жил в Великобритании в 1980-е. Он получил известность во всем мире под прозвищем Дес. Нильсена заключили под стражу в 1983 году после того, как нашли в канализации его дома человеческие останки. Оказалось, скромный мужчина на протяжении пяти лет убивал подростков и молодых людей в своем доме, расчленял их тела и выбрасывал на помойку. Деса осудили за шесть убийств и два покушения.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Люк Нил
Льюис Арнольд
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Рон Кук
Рон Кук
Джейсон Уоткинс
Джейсон Уоткинс Brian Masters
Джей Симпсон
Джей Симпсон
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант Dennis "Des" Nilsen
Дэниэл Мейс
Дэниэл Мейс DCI Peter Jay
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дес - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 3 эпизода
 
Слушать саундтрек сериала Дес
Кадры из сериала
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