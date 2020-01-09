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Постер сериала Туалетный мальчик Ханако
Постер сериала Туалетный мальчик Ханако
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Туалетный мальчик Ханако

Туалетный мальчик Ханако (2020 - …)

Toilet-Bound Hanako-kun 18+
Год выпуска 2020
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал TBS
Продолжительность сериала 10 часов 48 минут

О чем сериал

В академии Камомэ ходят легенды о семи загадочных явлениях, и одно из них связано с Ханако. Этот дух, живущий на третьем этаже старого здания, готов исполнить любое желание. Для этого нужно лишь постучать по дверце кабинки в женском туалете и позвать его. Нэнэ Ясиро очень хочет исполнить своё заветное желание и решает обратиться к Ханако. Однако вместо того, чтобы встретить призрак девушки, она сталкивается с духом мальчика, да ещё и весьма озорного. С этого момента Нэнэ предстоит забыть о спокойной жизни.

В ролях
В ролях
Мегуми Огата
Takahiro Mizushima
Акари Кито
Акари Кито
Chika Anzai
Сёя Тиба
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
7.5 IMDb
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Сезоны
Туалетный мальчик Ханако - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
Туалетный мальчик Ханако - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2025, 15 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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