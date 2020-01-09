В академии Камомэ ходят легенды о семи загадочных явлениях, и одно из них связано с Ханако. Этот дух, живущий на третьем этаже старого здания, готов исполнить любое желание. Для этого нужно лишь постучать по дверце кабинки в женском туалете и позвать его. Нэнэ Ясиро очень хочет исполнить своё заветное желание и решает обратиться к Ханако. Однако вместо того, чтобы встретить призрак девушки, она сталкивается с духом мальчика, да ещё и весьма озорного. С этого момента Нэнэ предстоит забыть о спокойной жизни.