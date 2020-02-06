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Постер к сериалу Допрос
Постер к сериалу Допрос
Постер к сериалу Допрос
Постер к сериалу Допрос
Постер к сериалу Допрос
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
5 постеров
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Допрос
Допрос (2020 - 2020) Interrogation 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал CBS
Продолжительность 7 часов 40 минут
О чем сериал

«Допрос» — реальная история, произошедшая в 1983 году. Молодой американец Эрик Фишер находит бездыханное тело родной матери. Из свидетеля парень неожиданно превращается в главного подозреваемого. Начинается допрос, в рамках которого полицейские пытаются выбить из него чистосердечное признание. Несмотря на отрицание вины, суд приговаривает Эрика к пожизненному заключению. Когда на поверхность всплывают новые обстоятельства дела, местный коп возобновляет расследование. Кто совершил преступление на самом деле?

В ролях Персонажи
Автор идеи
Андерс Вейдерманн
Андерс Вейдерманн
Джон Манкевич
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн Henry Fisher
Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи Chris Keller
Кайл Галлнер
Кайл Галлнер Eric Fisher
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард Det. David Russell
Фрэнк Уэйли
Фрэнк Уэйли
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Допрос - Сезон 1 Сезон 1
2020, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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