«Допрос» — реальная история, произошедшая в 1983 году. Молодой американец Эрик Фишер находит бездыханное тело родной матери. Из свидетеля парень неожиданно превращается в главного подозреваемого. Начинается допрос, в рамках которого полицейские пытаются выбить из него чистосердечное признание. Несмотря на отрицание вины, суд приговаривает Эрика к пожизненному заключению. Когда на поверхность всплывают новые обстоятельства дела, местный коп возобновляет расследование. Кто совершил преступление на самом деле?