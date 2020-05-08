Мультсериал «Обратная сторона Земли» повествует о 4 жителях планеты Шлорп: Корво, Терри, Джесси и Юмьюлаке, а также существе Пупе, которое однажды должно вырасти и поглотить целую планету. Все вместе они были вынуждены бежать со Шлорпа, где была идеальная жизнь до разрушения. Но нашим героям не повезло — приземлились они не на пустой планете, а на Земле, которая и так уже перенаселена, а люди здесь не рады инопланетянам. Мультсериал изобилует черным юмором и неожиданными сюжетными поворотами, от которых будут в восторге фанаты «Рика и Морти».