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Постер к сериалу Обратная сторона Земли
Постер к сериалу Обратная сторона Земли
Постер к сериалу Обратная сторона Земли
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Обратная сторона Земли
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 8
Оцените
4 постера
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 8
Оцените
Киноафиша Сериалы Обратная сторона Земли
Обратная сторона Земли (2020 - …) Solar Opposites 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 11 часов 15 минут
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О чем сериал

Мультсериал «Обратная сторона Земли» повествует о 4 жителях планеты Шлорп: Корво, Терри, Джесси и Юмьюлаке, а также существе Пупе, которое однажды должно вырасти и поглотить целую планету. Все вместе они были вынуждены бежать со Шлорпа, где была идеальная жизнь до разрушения. Но нашим героям не повезло — приземлились они не на пустой планете, а на Земле, которая и так уже перенаселена, а люди здесь не рады инопланетянам. Мультсериал изобилует черным юмором и неожиданными сюжетными поворотами, от которых будут в восторге фанаты «Рика и Морти».

Обратная сторона Земли - трейлер третьего сезона
Обратная сторона Земли
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Майк МакМэхан
Джастин Ройланд
Джастин Ройланд
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Альфред Молина
Альфред Молина
Кристина Хендрикс
Кристина Хендрикс
Томас Миддлдитч
Томас Миддлдитч Terry
Джастин Ройланд
Джастин Ройланд Korvo
Шон Джамброун
Шон Джамброун Yumyulack
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Американские сериалы 2020 года Американские сериалы 2020 года
Сезоны
Обратная сторона Земли - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Обратная сторона Земли - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 8 эпизодов
 
Обратная сторона Земли - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 11 эпизодов
 
Сезон 4
TBA,
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала Обратная сторона Земли
Кадры из сериала
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