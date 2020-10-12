Родители Егора перестают выходить на связь во время этнографического похода по землям отдаленных участков Пермского края. Вместе с дядей Николаем Егор отправляется в те мрачные места, где родителей видели в последний раз. В пути к Егору и Николаю присоединяются Татьяна и Надя, студентки, собирющие материал о местных колдовских ритуалах и традициях. Следы родителей Егора обрываются в старообрядческих поселениях, а местные жители с очевидной неохотой помогают поискам. Вскоре приезжим суждено столкнуться с миром гораздо более древним и загадочным, чем тот, к которому они привыкли.