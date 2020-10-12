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Постер к сериалу Территория
Постер к сериалу Территория
Постер к сериалу Территория
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Киноафиша Сериалы Территория
Территория (2020 - 2020) Территория 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал ТНТ
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 5 часов 36 минут
О чем сериал

Родители Егора перестают выходить на связь во время этнографического похода по землям отдаленных участков Пермского края. Вместе с дядей Николаем Егор отправляется в те мрачные места, где родителей видели в последний раз. В пути к Егору и Николаю присоединяются Татьяна и Надя, студентки, собирющие материал о местных колдовских ритуалах и традициях. Следы родителей Егора обрываются в старообрядческих поселениях, а местные жители с очевидной неохотой помогают поискам. Вскоре приезжим суждено столкнуться с миром гораздо более древним и загадочным, чем тот, к которому они привыкли. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин Николай Чудинов, патологоанатом, дядя Егора
Клавдия Коршунова
Клавдия Коршунова Шура
Олег Ягодин
Олег Ягодин Хорь
Алексей Розин
Алексей Розин Мурзин
Сергей Колесов Пермяк
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Территория - Сезон 1 Сезон 1
2020, 7 эпизодов
 
Кадры из сериала
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