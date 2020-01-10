«Новый папа» хоть и заявлен как отдельный сериал, все же является сиквелом к сериалу «Молодой папа». Режиссером и автором идеи вновь выступает именитый режиссер Паоло Соррентино, а сюжет по-прежнему крутится вокруг внутренней жизни Ватикана. После девять месяцев комы Пия XIII ничего не остаётся, кроме как выбрать нового папу. Им становится Джон Брэннокс, имеющий как свои личные травмы, так и свое видение того, какой должна быть церковь. Но что будет, когда Ленни вернется к жизни и двум действующим папам придется делить одно место?