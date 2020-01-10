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Постер к сериалу Новый Папа
Постер к сериалу Новый Папа
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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Киноафиша Сериалы Новый Папа
Новый Папа (2020 - 2020) The New Pope 18+
Год выпуска 2020
Страна Италия/Великобритания/Франция/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Sky Atlantic
Продолжительность 9 часов 0 минут
О чем сериал

«Новый папа» хоть и заявлен как отдельный сериал, все же является сиквелом к сериалу «Молодой папа». Режиссером и автором идеи вновь выступает именитый режиссер Паоло Соррентино, а сюжет по-прежнему крутится вокруг внутренней жизни Ватикана. После девять месяцев комы Пия XIII ничего не остаётся, кроме как выбрать нового папу. Им становится Джон Брэннокс, имеющий как свои личные травмы, так и свое видение того, какой должна быть церковь. Но что будет, когда Ленни вернется к жизни и двум действующим папам придется делить одно место?

 

Новый Папа - трейлер сериала
Новый Папа
трейлер сериала
В ролях Персонажи
Автор идеи
Паоло Соррентино
Паоло Соррентино
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джуд Лоу
Джуд Лоу Lenny Belardo / Pope Pius XIII
Джон Малкович
Джон Малкович Sir John Brannox / Pope John Paul III
Людивин Санье
Людивин Санье Esther
Ульрих Томсен
Ульрих Томсен Doctor Helmer Lindegard
Сесиль де Франс
Сесиль де Франс Sofia Dubois
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Новый Папа - Сезон 1 Сезон 1
2020, 9 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Новый Папа
Кадры из сериала
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