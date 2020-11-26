Турецкий драматический сериал «Моя левая сторона» – это история о молодой девушке с непростой судьбой. Серре приходится столкнуться со множеством испытаний на своем пути, но она не отчаивается и уверенно отстаивает свое место под солнцем. Девушка совмещает учебу в престижном вузе, где она получает стипендию, с работой в шикарной гостинице. Кроме того, на плечах Серры лежит забота о матери. Встреча с избалованным молодым человеком, который учится в том же вузе, что и она, окажет большое влияние на ее дальнейшую жизнь.