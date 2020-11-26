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Постер к сериалу Моя левая половинка
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Киноафиша Сериалы Моя левая половинка
Моя левая половинка (2020 - 2021) Sol Yanım
Год выпуска 2020
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Star TV
Продолжительность 24 часа 0 минут
О чем сериал

Турецкий драматический сериал «Моя левая сторона» – это история о молодой девушке с непростой судьбой. Серре приходится столкнуться со множеством испытаний на своем пути, но она не отчаивается и уверенно отстаивает свое место под солнцем. Девушка совмещает учебу в престижном вузе, где она получает стипендию, с работой в шикарной гостинице. Кроме того, на плечах Серры лежит забота о матери. Встреча с избалованным молодым человеком, который учится в том же вузе, что и она, окажет большое влияние на ее дальнейшую жизнь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Танер Румели
Озге Ягыз
Толга Менди
Джемре Байсел
Эмре Бей
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Моя левая половинка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 12 эпизодов
 
Кадры из сериала
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