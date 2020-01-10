«Дом совы» – мультипликационный многосерийный проект американского производства. В центре сюжета девочка-тинейджер по имени Луз Носеда. Она случайно находит портал, с помощью которого попадает в параллельную вселенную. Вместо того, чтобы выполнить указание своей матери Камилии и отправиться в летний лагерь проверки реальности для подростков, который находится в Миннесоте, она оказывается в ином мире. Там юная героиня знакомится с мятежной ведьмой по имени Ида и смелым воином, которого зовут Кинг.