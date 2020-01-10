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Постер к сериалу Дом совы
Постер к сериалу Дом совы
Постер к сериалу Дом совы
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
3 постера
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Дом совы
Дом совы (2020 - …) The Owl House 12+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 21 минута
Телеканал Disney Channel
Продолжительность 14 часов 0 минут
О чем сериал

«Дом совы» – мультипликационный многосерийный проект американского производства. В центре сюжета девочка-тинейджер по имени Луз Носеда. Она случайно находит портал, с помощью которого попадает в параллельную вселенную. Вместо того, чтобы выполнить указание своей матери Камилии и отправиться в летний лагерь проверки реальности для подростков, который находится в Миннесоте, она оказывается в ином мире. Там юная героиня знакомится с мятежной ведьмой по имени Ида и смелым воином, которого зовут Кинг. 

В ролях Персонажи
Автор идеи
Dana Terrace
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мэй Уитман
Мэй Уитман
Уэнди Мэлик Eda
Иссак Райан Браун
Иссак Райан Браун
Тати Габриэль
Тати Габриэль
Алекс Хирш King
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дом совы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 19 эпизодов
 
Дом совы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 21 эпизод
 
Дом совы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Новости о сериале
Популярный мультсериал «Дом совы» был закрыт из-за того, что проект не соответствует бренду Disney
Популярный мультсериал «Дом совы» был закрыт из-за того, что проект не соответствует бренду Disney
Слушать саундтрек сериала Дом совы
Кадры из сериала
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