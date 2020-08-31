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Постер к сериалу Игра на выживание
Постер к сериалу Игра на выживание
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Киноафиша Сериалы Игра на выживание
Игра на выживание (2020 - …) Игра на выживание 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 48 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 9 часов 36 минут
О чем сериал

«Игра на выживание» — это российский хоррор-сериал, снятый в жанре псевдодокументалистики. В центре сюжета — группа людей из разных регионов страны, которые приезжают в богом забытую тайгу для участия в реалити-шоу. Участникам необходимо показать свою силу воли в нечеловеческих условиях и освоить навыки выживания в дикой природе. Победитель получит приз в 1 млн евро. Ради эксперимента приглашают двух знаменитостей, тоже готовых бороться за победу наравне с другими. Однако приз теряет свою ценность, когда на проекте начинают происходить пугающие события. Теперь главная цель каждого — выжить.

Игра на выживание - тизер второго сезона
Игра на выживание
тизер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Алексей Чадов
Алексей Чадов Алексей Чадов
Юлия Волкова
Юлия Волкова Марина Черкизова
Игорь Верник
Игорь Верник Ведущий
Александра Бортич
Александра Бортич Александра Бортич
Владимир Верёвочкин
Владимир Верёвочкин Николай Суббота
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Игра на выживание - Сезон 1 Сезон 1
2020, 12 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Новости о сериале
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Эксклюзивно для Киноафиши: Никита Кологривый делится списком любимых фильмов и сериалов
Кадры из сериала
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