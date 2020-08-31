«Игра на выживание» — это российский хоррор-сериал, снятый в жанре псевдодокументалистики. В центре сюжета — группа людей из разных регионов страны, которые приезжают в богом забытую тайгу для участия в реалити-шоу. Участникам необходимо показать свою силу воли в нечеловеческих условиях и освоить навыки выживания в дикой природе. Победитель получит приз в 1 млн евро. Ради эксперимента приглашают двух знаменитостей, тоже готовых бороться за победу наравне с другими. Однако приз теряет свою ценность, когда на проекте начинают происходить пугающие события. Теперь главная цель каждого — выжить.