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Постер к сериалу Дэйв
Постер к сериалу Дэйв
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Киноафиша Сериалы Дэйв
Дэйв (2020 - …) DAVE
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал FX
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

«Дэйв» — американский сериал, снятый в жанре сатирической комедии. В центре сюжета невротический парень по имени Дэйв. Он вырос где-то на окраинах большого города и пока ничего выдающегося в своей жизни не сделал. Однако Дэйв убежден, что когда-нибудь он обязательно станет известным рэп-музыкантом и покорит современный шоу-бизнес. Но для начала главному герою необходимо убедить в своем таланте собственных родных и друзей. Вот только они не разделяют его светлые надежды на будущее. Их недоверие и скепсис сильно задевают Дэйва, который намерен доказать всему миру, что достоин большего.

Дэйв - трейлер
Дэйв
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дэвид Пэймер
Дэвид Пэймер
Джина Хехт
Джина Хехт
Эндрю Сантино
Эндрю Сантино Mike
Кристин Ко
Кристин Ко Emma
Дэйв Берд
Дэйв Берд Dave
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Дэйв - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 10 эпизодов
 
Дэйв - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2021, 10 эпизодов
 
Сезон 3
TBA,
 
Кадры из сериала
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