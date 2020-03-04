«Дэйв» — американский сериал, снятый в жанре сатирической комедии. В центре сюжета невротический парень по имени Дэйв. Он вырос где-то на окраинах большого города и пока ничего выдающегося в своей жизни не сделал. Однако Дэйв убежден, что когда-нибудь он обязательно станет известным рэп-музыкантом и покорит современный шоу-бизнес. Но для начала главному герою необходимо убедить в своем таланте собственных родных и друзей. Вот только они не разделяют его светлые надежды на будущее. Их недоверие и скепсис сильно задевают Дэйва, который намерен доказать всему миру, что достоин большего.