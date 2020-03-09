В конце 1960-х годов Муслим Магомаев (Милош Бикович) уже был легендой советской эстрады, которого публика буквально носила на руках. Во время записи концертного выступления популярный исполнитель знакомится с восходящей звездой Большого театра Тамарой Синявской (Ирина Антоненко). Вот только Тамара состоит в браке, да и Муслим в отношениях, которые идут к свадьбе, но трудно сразу же не заметить искру, которая пробегает между талантливыми людьми. И конечно, судьба сведёт влюблённых снова. Роману будут мешать многочисленные внешние обстоятельства, но настоящие чувства не знают никаких преград. Работа над сценарием проекта велась четыре года, консультантом выступила Тамара Синявская. Бережно воссоздающий советскую эпоху сериал сняли Дмитрий Тюрин («Триггер» и второй сезон «Эпидемии») и Роман Прыгунов («Беспринципные» и «Мёртвое озеро»).

