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Постер сериала Магомаев
Постер сериала Магомаев
Постер сериала Магомаев
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Киноафиша Сериалы Магомаев

Магомаев (2020 - 2020)

Магомаев 12+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут
О чем сериал

В конце 1960-х годов Муслим Магомаев (Милош Бикович) уже был легендой советской эстрады, которого публика буквально носила на руках. Во время записи концертного выступления популярный исполнитель знакомится с восходящей звездой Большого театра Тамарой Синявской (Ирина Антоненко). Вот только Тамара состоит в браке, да и Муслим в отношениях, которые идут к свадьбе, но трудно сразу же не заметить искру, которая пробегает между талантливыми людьми. И конечно, судьба сведёт влюблённых снова. Роману будут мешать многочисленные внешние обстоятельства, но настоящие чувства не знают никаких преград. Работа над сценарием проекта велась четыре года, консультантом выступила Тамара Синявская. Бережно воссоздающий советскую эпоху сериал сняли Дмитрий Тюрин («Триггер» и второй сезон «Эпидемии») и Роман Прыгунов («Беспринципные» и «Мёртвое озеро»).
 

В ролях
В ролях
Светлана Устинова
Светлана Устинова
Милош Бикович
Милош Бикович
Артем Волобуев
Артем Волобуев
Алёна Ивченко
Алёна Ивченко
Александр Соколовский
Александр Соколовский
Митя Лабуш
Митя Лабуш
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Магомаев - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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