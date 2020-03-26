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Постер к сериалу Проект «Анна Николаевна»
Постер к сериалу Проект «Анна Николаевна»
Постер к сериалу Проект «Анна Николаевна» Смотреть онлайн
Постер к сериалу Проект «Анна Николаевна»
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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4 постера
Смотреть онлайн
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Проект «Анна Николаевна»
Проект «Анна Николаевна» (2020 - …) Проект «Анна Николаевна» 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 51 минута
Стрим-сервис Кинопоиск HD
Телеканал ТНТ
Продолжительность 14 часов 27 минут
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О чем сериал

«Проект «Анна Николаевна» — это комедийно-фантастический сериал о женщине-андроиде, созданной российскими учеными. Она должна стать универсальным солдатом, который будет защищать простых жителей от любых ненастий и оберегать от преступности. После беглого взгляда на робота, названного Анной Николаевной, становится понятно, что он недостаточно хорошо понимает российские реалии. Тогда ученые отправляют андроида в рядовое полицейское отделение обычного городка в глубинке для знакомства с человечеством. 

Проект «Анна Николаевна» - трейлер второго сезона
Проект «Анна Николаевна»
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш полковник Виктор Сергеевич Галузо, начальник РОВД
Ирина Розанова
Ирина Розанова мама Пожарского
Никита Тарасов
Никита Тарасов Назимов
Анна Котова-Дерябина
Анна Котова-Дерябина Женя
Федор Лавров
Федор Лавров лейтенант Вячеслав Ляпин, опер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Проект «Анна Николаевна» - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
Проект «Анна Николаевна» - Сезон 2 Сезон 2
2021, 9 эпизодов
 
Новости о сериале
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4 российских сериала с нетипичной идеей
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Создатели «Проекта „Анна Николаевна“« показали первый трейлер 2-го сезона
Создатели «Проекта „Анна Николаевна“« показали первый трейлер 2-го сезона
Кадры из сериала
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