«Проект «Анна Николаевна» — это комедийно-фантастический сериал о женщине-андроиде, созданной российскими учеными. Она должна стать универсальным солдатом, который будет защищать простых жителей от любых ненастий и оберегать от преступности. После беглого взгляда на робота, названного Анной Николаевной, становится понятно, что он недостаточно хорошо понимает российские реалии. Тогда ученые отправляют андроида в рядовое полицейское отделение обычного городка в глубинке для знакомства с человечеством.