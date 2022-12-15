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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Боевик 2015

Рейтинг фильмов в жанре боевик 2015 года

Робот по имени Чаппи
1 Робот по имени Чаппи
боевик, триллер 2015, США / Мексика
8.1
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Безумный Макс: Дорога ярости
2 Безумный Макс: Дорога ярости
приключения, боевик 2015, Австралия
7.9
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Агенты А.Н.К.Л.
3 Агенты А.Н.К.Л.
комедия, приключения, боевик 2015, США
7.8
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Форсаж 7
4 Форсаж 7
криминал, триллер, боевик 2015, США
7.7
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Падение Лондона
5 Падение Лондона
криминал, боевик, триллер 2015, США / Великобритания
7.7
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Мстители: Эра Альтрона
6 Мстители: Эра Альтрона
боевик, приключения, фантастика 2015, США
7.7
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Миссия невыполнима: Племя изгоев
7 Миссия невыполнима: Племя изгоев
приключения, боевик, триллер 2015, США
7.6
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Разлом Сан-Андреас
8 Разлом Сан-Андреас
боевик, приключения 2015, США
7.4
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Хардкор
9 Хардкор
боевик, фантастика 2015, Россия / США
7.4
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Битва за Севастополь
10 Битва за Севастополь
военный, мелодрама, боевик 2015, Россия / Украина
7.4
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Мир Юрского периода
11 Мир Юрского периода
боевик, триллер, приключения, фантастика 2015, США
7.4
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Терминатор: Генезис
12 Терминатор: Генезис
приключения, боевик, триллер, фантастика 2015, США
7.3
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Последний охотник на ведьм
13 Последний охотник на ведьм
фэнтези, боевик, приключения 2015, США
7.1
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Дивергент, глава 2: Инсургент
14 Дивергент, глава 2: Инсургент
фантастика, боевик, мелодрама 2015, США
7.1
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На гребне волны
15 На гребне волны
боевик 2015, США / Германия / Китай
7.1
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Бегущий в лабиринте: Испытание огнем
16 Бегущий в лабиринте: Испытание огнем
боевик, триллер 2015, США
7.0
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Человек-муравей
17 Человек-муравей
фантастика, боевик 2015, США / Великобритания
7.0
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007: СПЕКТР
18 007: СПЕКТР
приключения, триллер, боевик 2015, США / Великобритания
6.9
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Звездные войны: Пробуждение силы
19 Звездные войны: Пробуждение силы
боевик, приключения, фантастика, фэнтези 2015, США
6.9
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Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
20 Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
фантастика, драма, приключения, триллер, боевик 2015, США
6.5
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Фантастическая четверка
21 Фантастическая четверка
фэнтези, фантастика, боевик 2015, США
5.4
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Мафия: Игра на выживание
22 Мафия: Игра на выживание
фантастика, боевик 2015, Россия
3.9
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