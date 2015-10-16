Меню
Звездные войны: Пробуждение силы - дублированный тизер 1
Звездные войны: Пробуждение силы. Дублированный тизер 1

Звездные войны: Пробуждение силы. Дублированный тизер 1

Дата публикации: 1 декабря 2014
Звездные войны: Пробуждение силы – Через тридцать лет после гибели Дарта Вейдера и Императора галактика по-прежнему в опасности. Государственное образование Новый Порядок во главе с их таинственным верховным лидером Сноуком и его правой рукой Кайло Реном идёт по стопам Империи, пытаясь захватить всю власть. В это нелёгкое время судьба сводит юную девушку Рей и бывшего штурмовика Нового Порядка Финна с героями времён войны с Империей — Ханом Соло, Чубаккой и Королевой Леей. Вместе они должны дать бой Новому Порядку, однако настаёт тот момент, когда становится очевидно, что лишь джедаи могут остановить Сноука и Кайло Рена. И в галактике в живых остаётся только один…
гора 16 октября 2015, 22:12
✊ уже бежим за билетами
16 октября 2015, 22:12 Ответить
SKY 5 декабря 2015, 16:04
Очень ждем!
5 декабря 2015, 16:04 Ответить
Антон Морозов 6 декабря 2015, 10:10
Пожалуй, самая главная премьера года!
6 декабря 2015, 10:10 Ответить
Шверценберг 31 января 2016, 23:00
Думал что увижу "Звездный путь: Эпизод 7" а увидел "Космические яйца 2". . 1\10
31 января 2016, 23:00 Ответить
Stranger 31 января 2016, 23:00
Пожалуй пора завязывать с ЗВ. Фильм рассчитан на детей и подростков, спецуха не впечатлила, игра актеров - ну как в детском сериале. Полная лажа.



2/10
31 января 2016, 23:00 Ответить
ДК1503111 31 января 2016, 23:00
Фильм не впечатлил, худшее из всех частей !
31 января 2016, 23:00 Ответить
Dokki_Pada 1 февраля 2016, 12:26
Фильм-разочарование года.. Очень, НЕТ - ОЧЕНЬ ждал.. И что в результате ?

Абсолютно картонные герои, довольно посредственная игра, злодей ГГ вообще сам походу не понимает - зачем он здесь, сценарий на уровне сочинения троечника... Одно то, как 20-ю корабликами погнали побеждать планету-крепость, строившуюся 30 лет... Совершенно неинтересные боевые сцены, штурмовики как всегда промахиваются практически в упор, ниочемный и никчемный юмор.... Очень опечален... ✊ ✊
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Patronm4 1 февраля 2016, 12:26
Не в обиду фанатам (сам почти фанат ЗВ), но перед выходом фильма буквально молился, чтобы вышел либо ужасный позор, либо, что было бы просто прекрасно, очередной шедевр. Очень не хотелось, чтобы вышел посредственное "кинцо" на, если так можно выразиться, "7 баллов из 10". В кино по некоторым причинам пока не ходил, пожалуйста, оставляйте отзывы C: Очень интересно почитать. Спасибо !
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Ikar21 1 февраля 2016, 12:26
Шикарный визуальный ряд.

Ностальгия при виде знакомых лиц.

Харизматичные новые герои.

Очень слабый сценарий.

Фильм снят в духе, но не по законам вселенной ЗВ.

Ориентирован на широкую и непритязательную публику.

6 из 10.

Сейчас стало жаль, что Лукас продал свою франшизу.
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Каменский 1 февраля 2016, 12:26
Худший фильм года, главные злодеи Голум из ВК и лапоухий эльф, НИ ОДНОЙ батальной сцены, НИ ОДНОЙ шутки которая заставила улыбнуться,просто шлак и Г.....О!!!!!!
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
slivo 1 февраля 2016, 12:26
ФИЛЬМ РАЗОЧАРОВАНИЕ!!!!! Нас кинули, Госпада!!!))

Это не ЗВ , какято хрень !!!
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Flico 1 февраля 2016, 12:26
Мда...

Из интересных идей в фильме только новый дроид, достойный преемник р2д2 и то, как очередная звезда смерти заряжает свое оружие.

Из новых ролей понравилась только девушка-главная героиня (Рей вроде зовут) и лучший пилот повстанцев.



Из минусов.

Чернокожий штурмовик, которых с детства готовят в солдаты, не умеет управляться ни с каким оружием, кроме винтовки...

Наглая эксплуатация идей Лукаса (опять отец-сын-двойняшки, очередная звезда смерти с практически тем же способом уничтожения и т.д.)

Отвратительные антигерои: стрёмно-ушастый сын Соло (в кого он такой уродился?), которого завалила баба, никогда не знавшая, что в ней есть Сила. И из-за этого своего ученика Люк ушел в изгнание? Бред.

Лохоподобный рыжий подросток-генерал 1го ордена. Вместо Императора теперь какой-то неизвестно откуда взявшийся горлум из властелина колец...

В общем мааааксимум 5/10. Фильм адаптирован на зрителей 12-18 лет.
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Наталия 1 февраля 2016, 12:26
Порадовало, что посмотрела очередной фильм саги. Опечалило, что, по моему мнению, возрастная, половая и расовая толерантность создателей фильма сыграла с ними злую шутку. Фильм получился абсолютно глупым, но это ещё полбеды, он получился просто унылым. И это очень грустно.
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
RomYuz 1 февраля 2016, 12:26
Такой блин "шедевр", что уйти хотелось с самого начала. :( Редкое г, редкое. Теримнатор последний - шедевр по сравнению. Уроды, испортили всю сагу. На 15 лет, с попкорном.
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
RomYuz 1 февраля 2016, 12:26
Все снято в худших традициях, "сериально". Все как обычно сейчас, мужеподобный бабс, педерестичный-истеричный негр, тупой сюжет, никакий игра актеров, затянутые сцены, спецэффектов тоже особых нет. Даже Форд не спасает. Нас кинули господа. (
1 февраля 2016, 12:26 Ответить
Шверценберг 16 февраля 2016, 02:26
Джей Джей Абрамс!!? Ага, готовьтесь что кино будет называться "Звездный Путь: эпизод 7" а не "Звездные Войны"
16 февраля 2016, 02:26 Ответить
Валерий Булочкин 5 декабря 2017, 16:07
что бы там не говорили"критики" отличный фильм, захватывающий, единственный минус не по канону Хена убили
5 декабря 2017, 16:07 Ответить
7.3 Звездные войны: Пробуждение силы
Звездные войны: Пробуждение силы боевик, приключения, фантастика, фэнтези, 2015, США
