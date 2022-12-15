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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Боевик 2010

Рейтинг фильмов в жанре боевик 2010 года

Аватар: Специальная версия
1 Аватар: Специальная версия
боевик, триллер, фантастика 2010, США
8.8
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Начало
2 Начало
боевик, фантастика, триллер 2010, США / Великобритания
8.8
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Принц Персии: Пески времени
3 Принц Персии: Пески времени
приключения, мелодрама, боевик, фэнтези 2010, США
8.4
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РЭД
4 РЭД
комедия, боевик 2010, США
8.3
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Рыцарь дня
5 Рыцарь дня
боевик, комедия 2010, США
8.1
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Команда А
6 Команда А
боевик, триллер, военный 2010, США
8.1
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Неудержимые
7 Неудержимые
боевик 2010, США
8.1
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Железный человек 2
8 Железный человек 2
фантастика, боевик 2010, США
8.0
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Каратэ-пацан
9 Каратэ-пацан
драма, семейный, спорт, боевик 2010, США
8.0
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Ученик чародея
10 Ученик чародея
сказка, семейный, приключения, драма, боевик 2010, США
8.0
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Робин Гуд
11 Робин Гуд
боевик, драма 2010, США
7.9
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Неуправляемый
12 Неуправляемый
триллер, драма, боевик 2010, США
7.8
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Замерзшие
13 Замерзшие
драма, триллер, ужасы, боевик 2010, США
7.5
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Книга Илая
14 Книга Илая
вестерн, приключения, драма, боевик 2010, США
7.5
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Хищники
15 Хищники
ужасы, приключения, триллер, боевик, фантастика 2010, США
7.5
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Быстрее пули
16 Быстрее пули
боевик 2010, США
7.5
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Кандагар
17 Кандагар
боевик, драма 2010, Россия
7.5
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Мачете
18 Мачете
боевик, криминал, триллер 2010, США
7.5
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Копы в глубоком запасе
19 Копы в глубоком запасе
комедия, боевик 2010, США
7.4
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Мальчики-налетчики
20 Мальчики-налетчики
боевик 2010, США
7.4
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Киллеры
21 Киллеры
боевик, триллер, комедия 2010, США
7.4
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Охотник за головами
22 Охотник за головами
комедия, мелодрама, боевик 2010, США
7.4
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Обитель зла 4: Жизнь после смерти
23 Обитель зла 4: Жизнь после смерти
ужасы, боевик, фантастика, триллер 2010, Германия / США / Великобритания
7.3
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Двойной копец
24 Двойной копец
комедия, боевик 2010, США
7.3
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Скотт Пилигрим против всех
25 Скотт Пилигрим против всех
фантастика, комедия, боевик, мелодрама, приключения 2010, США / Канада
7.2
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Мы из будущего 2
26 Мы из будущего 2
боевик, фантастика, приключения 2010, Россия
7.2
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Воины света
27 Воины света
ужасы, триллер, драма, боевик 2010, Австралия / США
7.0
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Глухарь в кино
28 Глухарь в кино
комедия, боевик 2010, Россия
6.9
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На игре 2. Новый уровень
29 На игре 2. Новый уровень
приключения, боевик 2010, Россия
6.7
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Безумцы
30 Безумцы
ужасы, боевик, драма, триллер, фантастика 2010, США
6.5
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Битва Титанов
31 Битва Титанов
боевик, фэнтези, драма 2010, США
6.5
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Трон: Наследие
32 Трон: Наследие
триллер, боевик, приключения, фантастика 2010, США
6.3
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Легион
33 Легион
ужасы, триллер, боевик 2010, США
5.9
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