«Киллеры»: Рецензия Киноафиши

С Робертом Лукетичем, режиссером «Блондинки в законе», все было, собственно, ясно с самого начала, и теперь уж он точно никуда не свернет с однажды избранной столбовой дороги. Изумления достоин другой создатель «Киллеров» – сценарист Тед Гриффин, которого голливудская машина, похоже, перемолола, как кофейное или, лучше сказать, горчичное зерно. Дебютировав гениальным «Людоедом», поставленным Антонией Бёрд, Гриффин мгновенно вошел в кинематографический истеблишмент, и если сначала из-под его, условно говоря, пера выходил вполне качественный материал для экранизаций («Великолепная афера», «Одиннадцать друзей Оушена»), то вскоре автор «Людоеда» втянулся со всеми потрохами в пылесос шоу-бизнеса: сперва «Ходят слухи…», а теперь вот «Киллеры». Похожая история одновременно постигла Эрина Крюгера, столь же великолепно дебютировавшего «Дорогой на Арлингтон» и столь же быстро (нет, даже еще быстрее) разменявшего талант на возможность послужить винтиком в идеально отлаженной системе. Rest in peace, дорогой товарищ…

Собственно, закончить данный текст можно было бы канонической фразой о том, что память об имяреке навсегда сохранится в наших сердцах, но боюсь, вышеупомянутая память грозит – при таком раскладе – в вышеупомянутых сердцах и не сохраниться. Посему все же имеет смысл немного процитировать текст Теда Гриффина и Боба ДеРозы, тоже, кстати, начинавшего не с мыльно-розовой водички, ибо в этом чернеющем на глазах водевиле, периодически клонящемся в сторону «Мистера и миссис Смит», есть несколько хороших шуток. Первая хорошая шутка – про то, что главный герой, по его собственному признанию, ездит и «занимается сокращениями»: «сокращает людей». Вторая хорошая шутка: «Я обожаю нормальную жизнь – я бы убил ради нее». Третья хорошая шутка: «Будь проще – зови меня “сэр”». Про таджикского дипломата-извращенца – уже на любителя, но если перед тем, как войти в кинозал, пропустить по бутылочке 0,75 л, бутылочке 0,5 л и баночке 0,33 л, то вполне даже ничего. Собственно, в этой ситуации вполне даже ничего и без всяких таджикских дипломатов. Два сценариста – три с половиной хорошие шутки: по-моему, весьма неплохо. Лично я видел кучу фильмов, где при гораздо большем количестве авторов не обреталось ни одной мало-мальски приятной острóты. И если бы Гриффин с ДеРозой остановились на этих своих достижениях, цены бы им не было. Но Гриффин с ДеРозой не остановились. Они принялись исполнять перед зрительским окном старые серенады о главном: про волосатые женские ноги, про «яйца, распухшие из-за вонючего грибка», про то, что «я раздавил твое яйцо» и «если мне дадут пописать на бумажку и доесть вяленое мясо – я не против». Впрочем, самое убойное в этом странном месиве из эксцентрической комедии, пригородной мелодрамы и шпионского триллера – вовсе не анатомические экспромты. Самое убойное – это когда Эштон Катчер говорит, обращаясь к Кэтрин Хейгл: «Ты такая настоящая!» Чтобы произнести подобное, глядя на Кэтрин Хейгл, – бутылочки 0,75 л, бутылочки 0,5 л и баночки 0,33 л явно недостаточно. Тут нужно нечто гораздо более сильнодействующее, и я очень надеюсь, что когда все фильмы станут демонстрироваться в формате 6D или 7D, нужные вещества будут доставляться в зрительское тело автоматически – во избежание столь прискорбных эстетических неувязок.

Vlad Dracula