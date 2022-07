«Зеленый Шершень»: Рецензия Киноафиши

Мишель Гондри явственно мигрирует с делянки артхауса, причудливой, замысловатой, предрасполагающей к ограниченному прокату и хроническому недоеданию, на территорию большого кино. Для этого, в сущности, только и надо, что завязать с причудами, которых у Гондри через край даже по артхаусным меркам, да покрепче затянуть ремни коммерческой безопасности. Однако чтобы сделать увесистое, зубодробительное «большое кино», подобных самоограничений все-таки маловато. Нужен драйв, нужно специфическое мастерство, а вот тут у «Зеленого Шершня» уже начинается пробуксовка.

По сравнению с «Пипцом» и даже с «Хэнкоком», камня на камне не оставляющими от супергероического комикса, «Зеленый Шершень» – довольно бледное полотно, то есть, в общем-то, шаг назад. Стеб выглядит умеренно вялым, главный герой в исполнении Сета Рогена не только не имеет никаких ярко выраженных свойств, но даже отсутствие свойств не в силах сыграть ярко, а крайне перспективная идея «обмануть злодеев: быть хорошими, но действовать как плохие» вовсе не получает хоть сколько-нибудь адекватного развития. Нельзя же, в самом деле, считать апофеозом «плохизны» небольшой мордобой в бандитском квартале. Роль блистательнейшего Кристофа Вальца, который играет здесь эксцентричного преступного босса, сведена практически к минимуму, Том Уилкинсон вообще появляется на экране лишь на пару минут, «хорошие» тянут свой актерский груз с трудом, а количество удачных шуток (ну, разве что: «– Я родился в Шанхае. Знаешь, где это? – Да. Обожаю Японию»; «– Какая глупость объединяет всех супергероев? – Трико?»; плюс эпизод с гневным несварением кофе и сцена с заменой «Пчелы» на «Шершня») явно наплакано котом, вернее – все тем же Сетом Рогеном, в ипостаси сценариста еще менее пригожим, чем в костюме Зеленого Шершня. Роген и его приятель Ивен Голдберг свято блюдут свой репертуар: «Като – по самые яйца в борьбе со злом»; «Больше всего я ценю в женщине яйца» и «Жало вам в задницы! Теперь это мой город. Меня зовут Зеленый Шершень»…

Кстати, о Като. Несложно догадаться, что в The Green Hornet пародируются не только супергероические, да и вообще какие бы то ни было, комиксы. Зеленый Шершень – не просто богатый бездельник с кучей гаджетов, эдакий гиперинфантильный недо-Бэтмен, но еще и пародия на инспектора Клузо из «Розовой Пантеры». Правда, в самом персонаже Рогена трудновато опознать вариацию на темы знаменитого французского сыщика, однако родство названий фильмов намекает именно на это, больше же всего намекает фигура Като – мастера единоборств с Дальнего Востока, лучшего друга, который всячески помогает главному герою, уморительно его при этом колотя. Надо заметить, в The Green Hornet образ друга-китайца/японца (смотря где находится Шанхай…) разработан гораздо обширнее и детальнее, одна варка кофе чего стóит, но вот заглавный персонаж, пришедший из старинного радиосериала, максимально невыразителен. Даже блестящая идея посмертно открутить голову отцу – милейшее извращение на тему эдипова комплекса – меркнет в неумелых зеленошершных руках, которым Гондри, со скоропостижно ампутированной фантазией, так и не сумел найти достойного применения. Одним словом, новоиспеченный The Green Hornet, говоря его же собственным языком, определенно sucks.

Vlad Dracula