«Воины света»: Рецензия Киноафиши

По сути дела, «Воины света» – красочная иллюстрация к известной советской оздоровительной поговорке: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». Даже на вампиров сочетание этих трех стихий воздействует благотворно, превращая и самого неисправимого носферату обратно в человека. Вообще, братьям Спириг никак нельзя отказать в остроумии: кажется, они первыми додумались до той мысли, что не только вампир заражает человека вампиризмом, но и человек заражает вампира человечностью, причем не в каком-то там духовном смысле, а в предельно биологическом. Быть человеком – это, строго говоря, заразно.

Впрочем, остроумие братьев Спириг распространяется не только на физиологию: «Воины света» полны колоритной социальной иронии. Представьте себе следующую упоительную картину. 2019 год. За десять лет почти все население Земли превратилось в вампиров. Людей осталось не более пяти процентов от исходного числа. То есть, проще говоря, еды не осталось вовсе. В кафе вместо коктейлей с двадцатипроцентной кровью подают коктейли с пятипроцентной. Остатки крови распределяют по карточкам. Бутылку стопроцентного красного нектара можно достать лишь на черном рынке за бешеные деньги. Мир погружается в кризис: частные инвесторы изымают человеческие активы (то есть донорские тела) из доильных агрегатов компаний по разработке кровезаменителя. Дикие животные – вампиры, сдуру выбегая на солнце, становятся причиной лесных пожаров. Растет волна подростковых самоубийств на рассвете. По телевизору крутятся репортажи, где измученные женщины с пожухшими клыками плачут прямо в камеру: «Наши семьи голодают». От нехватки крови население начинает деградировать, обзаводиться нетопырскими ушами и кожистыми крыльями, так что граждан с четвертым уровнем кровенедостаточности приходится превентивно арестовывать. Между полицией и голодными демонстрантами, требующими свежей стопроцентной, происходят всё более частые столкновения. Слоган дня, обозначающий крайнюю степень возможного дружелюбия: «Я не кусаюсь».

Братьям Спириг, конечно, нужно было оставаться в русле этой восхитительной социальной сатиры и не вмешиваться в вопросы любви и милосердия, где они явно не слишком сильны. Пристрастие к грубоватым эффектам и прямолинейному экшен сводит на нет все прекрасные философические грезы о том, что, вот, как было бы хорошо, если б никто никого не кусал, не отгрызал голову, не вырывал сердце прямо из груди, если б все жили дружно, радостно и без солнечных ожогов. Авторы «Воинов света» еще не настолько изощрили свой талант, чтобы гармонично сочетать муки совести и стрельбу из арбалетов по легковоспламеняющимся вампирическим туловищам. На фоне последней был бы гораздо уместнее Лесли Нильсен, нежели патетическое оплакивание покусанных родственников.

Впрочем, у братьев Спириг тут есть свой резон. Подобно братьям Пастор в «Носителях», они развивают весьма актуальную для обоих тандемов тему любви-противостояния двух братьев, из которых один должен совершить зло ради выживания/спасения/процветания другого. Каин должен укусить Авеля, чтобы тот, будучи мертвым, жил вечно. Возможно, однако, что это Авель на самом деле должен укусить Каина: в мире, где не хватает самого необходимого – человеческой крови, случается всякое. Интересно, как разрешат подобную проблему братья Хьюз в «Книге Илая», если, конечно, у них тоже припасена на черный день конца света пара-тройка парадоксов о братской любви.

Vlad Dracula