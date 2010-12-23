«Трон: Наследие»: Рецензия Киноафиши

В фильмах вроде TRON: Legacy идейная, если можно так выразиться, подкладка обычно проступает сама собою, помимо авторской воли, но в данном случае идеи декларируются столь энергично и последовательно, что нет никакого сомнения в их намеренности. Авторы нового «ТРОНА» создают довольно любопытный вариант гностического мифа, материалом которому служит не «реальный», как оно обычно бывает, и даже, в общем-то, не виртуальный (в привычном значении этого слова) мир, а внутренности программного обеспечения, эдакая одушевленная софт-вселенная. Создатель (демиург) мира живых программ оказывается слишком слаб, чтобы удержать в своей власти плод грандиозного замысла («Мы строили утопию»), и правление захватывает его виртуальный двойник – аналог дьявола. Дьявол, как известно, обезьяна Бога: он как бы похож для невооруженного глаза, только дело ведет к противоположной развязке. Провозгласив себя избавителем софт-мира («Это тот, кто освободил нас от тирании пользователя много циклов назад»), Клу – таково имя-аббревиатура злодея – устраивает тоталитарный режим, где малейшее отступление от функционального соответствия карается полным уничтожением. Первыми отправляются в небытие так называемые изоморфы (изоморфные алгоритмы) – сверхсущества, созданные даже не демиургом-программистом, а высшим божеством, которое, согласно гностикам, непричастно к творению нашего падшего мира. «– Ты их создал? – Нет, этим я обязан небесам. Они возникли, подобно цветам в пустыне. Беззащитно-наивные, безгранично мудрые… Все представления о вселенной оказались ложными… Это биоцифровой джаз, брат».

Однако ради спасения софт-универсума приходит сын бога: «Любуйтесь – сын нашего творца тут!», «Прямо за мной стоял создатель – твой отец». Собственно, миссия сына – избавить от зла не только «программную» вселенную («Мир вам, программы!»), но и все остальные, находящиеся за ее пределами («Слава пользователю!»), так что речь идет о максимально широкомасштабной теологии. На помощь последней постоянно приходит гораздо более знакомая современному зрителю (пользователю кино- и телеэкранов) политическая риторика: «геноцид», «мятеж», «революция», «тирания», и даже – «Богатые всё богаче, бедные всё беднее» (это уже не про софт, это про мир Уолл-стрит и Международного валютного фонда). А сквозь социальные картины антиутопической цифровой вселенной, вдохновленные «Бегущим по лезвию» (с примесью «Звездных войн»), проступает проза Рэя Брэдбери, недаром на виртуальных полках скорбящего демиурга стоят виртуальные фолианты Толстого, Достоевского и Жюля Верна (в данном контексте соседство этих троих не выглядит смешным). Книга оказывается последним вещественным оплотом добра и благой воли в тоталитарном дьяволизированном мире. Впрочем, в отличие от Брэдбери авторы TRON: Legacy полагают книгу скорее все-таки знаком, эмблемой, в лучшем случае – простым подспорьем. Будущее, каким оно видится из 2010 года, – безусловно, за социальными сетями, поэтому пафос дебютанта Джозефа Косински тот же, что и у Дэвида Финчера в The Social Network. Главный герой – сын создателя – призван спасти не только софт-вселенную, но и «реальный» мир: освободить последний от финансовой тирании корпораций и даровать лучшие операционные системы всему человечеству во всеобщее и вечное пользование. Такова благая весть XXI века, и вряд ли в текущем столетии с нею произойдут какие-нибудь принципиальные перемены.

Vlad Dracula