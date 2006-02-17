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Poster of Requiem
6.8
Kinoafisha Films Requiem
6.8

Requiem

, 2006
Requiem
Germany / Drama, Horror, Thriller / 18+
Poster of Requiem
6.8

Cast

Sandra Hüller
Sandra Hüller
Michaela Klingler
Burghart Klaußner
Burghart Klaußner
Karl Klingler
Imogen Kogge
Marianne Klingler
Anna Blomeier
Hanna Imhof
Nicholas Reinke
Stefan Weiser
Jens Harzer
Jens Harzer
Martin Borchert (Exorzist)
Walter Schmidinger
Gerhard Landauer (Exorzist)
Friederike Adolph
Helga Klingler
Irene Kugler
Heimleiterin Krämer
Johann Adam Oest
Professor Schneider
Director Hans-Christian Schmid
Writer Bernd Lange
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2006
World premiere 17 February 2006
Release date
12 July 2007 Russia Кино без границ
21 April 2006 Austria
12 July 2007 Belarus
13 December 2006 Belgium
13 December 2006 France
2 March 2006 Germany
17 November 2006 Great Britain
12 July 2007 Kazakhstan
15 December 2006 Spain
20 October 2006 USA
12 July 2007 Ukraine
Worldwide Gross $280,701
Production 23/5 Filmproduktion GmbH, ARTE, Bayerischer Rundfunk (BR)
Also known as
Requiem, Réquiem, Реквием, La posesión, Recviem, Rekviem, Rekvijem, Requiem egy lányért, Réquiem- El exorcismo de Micaela

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.8 IMDb
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