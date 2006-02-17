Film details
Country
Germany
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2006
World premiere
17 February 2006
Release date
|12 July 2007
|Russia
| Кино без границ
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|21 April 2006
|Austria
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|12 July 2007
|Belarus
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|13 December 2006
|Belgium
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|13 December 2006
|France
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|2 March 2006
|Germany
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|17 November 2006
|Great Britain
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|12 July 2007
|Kazakhstan
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|15 December 2006
|Spain
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|20 October 2006
|USA
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|12 July 2007
|Ukraine
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Worldwide Gross
$280,701
Production
23/5 Filmproduktion GmbH, ARTE, Bayerischer Rundfunk (BR)
Also known as
Requiem, Réquiem, Реквием, La posesión, Recviem, Rekviem, Rekvijem, Requiem egy lányért, Réquiem- El exorcismo de Micaela