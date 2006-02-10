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Poster of En Soap
6.3
Kinoafisha Films En Soap
6.3

En Soap

, 2006
En Soap
Denmark / Romantic / 18+
Poster of En Soap
6.3

Cast

Frank Thiel
Kristian
Christian Tafdrup
Christian Tafdrup
Kunde 1
Claes Bang
Claes Bang
Mand 2
Pauli Ryberg
Kunde 2
Trine Dyrholm
Trine Dyrholm
Charlotte
Jacob Lohmann
Jacob Lohmann
Mand 1
David Dencik
David Dencik
Veronica
Elsebeth Steentoft
Veronicas mor
Fine
Miss Daisy
Christian Mosbæk
Fortæller
Director Pernille Fischer Christensen
Writer Kim Fupz Aakeson, Pernille Fischer Christensen
Composer Magnus Jarlbo, Sebastian Öberg
Cast and Crew

Film details

Country Denmark
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 2006
Online premiere 17 January 2008
World premiere 10 February 2006
Release date
28 August 2006 Russia Пан Терра
28 August 2006 Belarus
7 April 2006 Denmark
28 August 2006 Kazakhstan
12 August 2006 USA
28 August 2006 Ukraine
Worldwide Gross $192,030
Production Nimbus Film, Garagefilm International, New Danish Screen
Also known as
En soap, A Soap, Além do Desejo, En såpa, Saippua, Sapounopera, Sexualidades, Soap, Szappanopera, Telenowela, Мило, Мыло

Film rating

6.3
Rate 10 votes
6.4 IMDb
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