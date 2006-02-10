Cast
Elsebeth Steentoft
Veronicas mor
Christian Mosbæk
Fortæller
Cast and Crew
Composer
Magnus Jarlbo, Sebastian Öberg
Film details
Country
Denmark
Runtime
1 hour 44 minutes
Production year
2006
Online premiere
17 January 2008
World premiere
10 February 2006
Release date
|28 August 2006
|Russia
| Пан Терра
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|28 August 2006
|Belarus
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|7 April 2006
|Denmark
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|28 August 2006
|Kazakhstan
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|12 August 2006
|USA
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|28 August 2006
|Ukraine
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Worldwide Gross
$192,030
Production
Nimbus Film, Garagefilm International, New Danish Screen
Also known as
En soap, A Soap, Além do Desejo, En såpa, Saippua, Sapounopera, Sexualidades, Soap, Szappanopera, Telenowela, Мило, Мыло