Cast
Jenny Elvers-Elbertzhagen
Miriam Polischka
Jan Henrik Stahlberg
Dr. Klaus Peters
Cast and Crew
Director
Detlev Buck
Writer
Zoran Drvenkar, Gregor Tressnow
Composer
Bert Wrede
Film details
Country
Germany
Runtime
1 hour 38 minutes
Production year
2006
Online premiere
17 March 2006
World premiere
9 March 2006
Release date
|11 January 2007
|Russia
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|16+
|11 January 2007
|Belarus
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|9 March 2006
|Germany
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|11 January 2007
|Kazakhstan
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|16 June 2006
|USA
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|11 January 2007
|Ukraine
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Worldwide Gross
$251,356
Production
Boje Buck Produktion, WDR/Arte
Also known as
Knallhart, Tough Enough, ¡Hay que ser duro!, Drsňák, Acımasız, Çetin ceviz, Drsniak, Epikindynes parees, Giovane e violento, Karm värk, Kőkemény, Les enragés, Tvrd orah, Twardziel, Круче не бывает