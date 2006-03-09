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Poster of Tough Enough
7.2
Kinoafisha Films Tough Enough
7.2

Tough Enough

, 2006
Tough Enough/ Knallhart
Germany / Drama, Crime / 18+
Poster of Tough Enough
7.2

Cast

David Kross
David Kross
Michael Polischka
Jenny Elvers-Elbertzhagen
Miriam Polischka
Jan Henrik Stahlberg
Dr. Klaus Peters
Erhan Emre
Hamal
Kida Khodr Ramadan
Barut
Oktay Özdemir
Erol
Georg Friedrich
Georg Friedrich
Christian Ulmen
Christian Ulmen
Arnel Taci
Crille
Kai Michael Müller
Matze
Hanns Löw
Hanns Löw
Kommissar Gerber
Amy Mußul
Lisa
Director Detlev Buck
Writer Zoran Drvenkar, Gregor Tressnow
Composer Bert Wrede
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2006
Online premiere 17 March 2006
World premiere 9 March 2006
Release date
11 January 2007 Russia 16+
11 January 2007 Belarus
9 March 2006 Germany
11 January 2007 Kazakhstan
16 June 2006 USA
11 January 2007 Ukraine
Worldwide Gross $251,356
Production Boje Buck Produktion, WDR/Arte
Also known as
Knallhart, Tough Enough, ¡Hay que ser duro!, Drsňák, Acımasız, Çetin ceviz, Drsniak, Epikindynes parees, Giovane e violento, Karm värk, Kőkemény, Les enragés, Tvrd orah, Twardziel, Круче не бывает

Film rating

7.2
Rate 10 votes
7 IMDb
Updated 14 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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